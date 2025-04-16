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週日穀雨撞媽祖生！勿觸「7大禁忌」　命理師曝超簡易開運法

週日穀雨撞媽祖生！「7大禁忌」小心別犯　命理師曝超簡易開運法

▲ 穀雨是春季的最後一個節氣，象徵豐沛的雨水和夏天的來臨。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

下週日（20日）是二十四節氣中的「穀雨」，當天也剛好是媽祖聖誕。清水孟國際塔羅小孟老師透露，穀雨是春天最後一個節氣，穀雨開始雨水會增加，因為冷暖空氣交會，因此降雨多，也是氣溫開始回升之時，適合農夫播種耕田，但當天也有諸多禁忌。

1、戒爆怒

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穀雨日天氣忽冷忽熱，因此脾氣較差，一旦動怒容易犯下不可逆的錯誤。

2、不宜減衣物

穀雨日天氣早熱晚涼，不宜收太多衣物，以免身體著涼感冒。

3、避去森林

穀雨日是撲滅害蟲的時刻，因此害蟲較多，前往山區森林多的地方，容易被害蟲叮咬，因此僅量避開森林與雨林之地。

4、注意除濕

穀雨日容易下雨，也容易忽冷忽熱，濕氣較重，因此要注意多加除濕，以免引發痛風。

5、小心用電

穀雨日濕氣重，用電要小心，尤其電器用品容易受潮，或者使用電器用品容易觸電。

6、傳染疫情變多

穀雨日濕氣重，易引發傳染疾病，尤其現在疫情嚴峻，需要注意社交距離，以避免傳染病發生。

7、上山要注意

穀雨日易下雨，前往山上要注意容易天雨路滑，易跌倒摔倒，建議避免前往上區。

另外，小孟老師也分享穀雨日的開運妙招，可以準備一碗生米，米中放88元硬幣，選當日上午9時至11時，向天外祈求財運大發；此碗米為蛇年穀雨米，求完後放在書桌上，男左女右，放1天後倒掉，硬幣拿去捐款，能幫助財運大開，有施必有得。

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

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