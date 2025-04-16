朱立倫改口！不護航戴納粹臂章藍青年　「納粹獨裁遭全民唾棄」

▲朱立倫主持國民黨中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

罷免民進黨立委的罷團遭指涉不實連署，而罷免民進黨立委李坤城領銜人宋建樑昨晚穿著象徵納粹的「卐」符號臂章前往新北檢複訊，右手還刻意比出納粹敬禮手勢，而國民黨主席朱立倫今（16日）指出，這是在諷刺民進黨的惡質獨裁，引發德國在台協會強烈譴責，因納粹主義象徵著對人類的鄙視與迫害。朱立倫下午主持中常會時改口，國民黨一定要「戰獨裁」，就是法西斯、納粹甚至共產的獨裁，但台灣卻只容許「信賴」的聲音。

朱立倫於在中常會上致詞表示，這幾天是台灣司法最黑暗日子，司法成為當權者大刀，揮向所有在野黨，自己感到非常痛心。對於大罷免，國民黨立場是反惡罷，主張國內不應有這樣情況出現，遇到好多國際朋友都有表達質疑，全世界找不到任何民主國家會發動這樣罷免，「請民進黨可以舉例出任何一個國家有嗎？絕對沒有！」

朱立倫說，國民黨有很多青年或在地力量希望以罷制罷，這都是不得已的，中選會日前指出一階收到的61件罷免案經查對後，可能涉及偽造或有往生者連署共41件，國民黨對這些錯、假、偽、抄的連署書都是反對立場，但也盼望司法要秉持公正態度，不能只打擊在野黨、罷綠團體。這幾天全台大搜索、大交保、大收押，態度比辦共諜跟共產黨嚴重，不管交保金額、收押態度，都是當最惡劣敵人對待，請問民眾可以接受嗎？

朱立倫強調，國民黨反惡罷，更反對台灣民主的墮落，所以才說要勇敢站起來「戰獨裁！」什麼是獨裁？法西斯的獨裁、納粹的獨裁，是全民唾棄、世界所不容許的，也堅決反對共產的獨裁，只是沒想到民主自由的台灣現在只允許「信賴」的聲音、民進黨的聲音，從民眾黨對付到國民黨。他說，台灣進入準戒嚴的狀態，呼籲所有國民黨黨員，化悲憤為力量，走上街頭呼籲民眾站出來罷免連署。

