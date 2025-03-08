如星光指引！　慈大醫學生感恩送別12位「無語良師」

▲▼感恩追思典禮上螢幕上出現老師肖像，熟悉的面容一一呈現，家屬們動容不已。（圖／慈濟大學提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

慈濟大學7日舉辦113學年度大體解剖學課程無語良師人文典禮，醫學系和學士後中醫學系學生，以滿懷感恩之心送別教導他們一學期的無語良師。學生一筆一劃描繪出老師的面容，就如他們在老師身上劃下的每一刀，將老師的無聲教導烙印在心裡，他們以「星星」比喻老師，就像夜空中的星辰，指引他們行醫之路，而他們也如追星者，學習老師的精神。

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▲學生以「星星」比喻老師，老師就像夜空中的星辰，指引他們行醫之路，而他們也如追星者，學習老師的精神。

由靜思精舍師父引禮，慈濟大學劉怡均校長、陳宗鷹副校長以及醫學院師生，雙手合十送別老師最後一程。典禮前一日，師生前往火葬場清掃，以提供無語良師與家屬一個乾淨的告別場所。

▲▼送靈與入殮典禮。

感恩追思典禮由111級醫學系三年級與113級後中醫學系一年級的學生共同籌畫，早在去年12月底即開始準備，他們精心製作影片，從家訪，課前準備，學習過程，乃至於課後打掃等，向家屬展示他們對老師的珍惜與尊重。感恩追思典禮上，同學也準備了多首歌曲和表演，伴隨著優美的樂曲，螢幕上出現老師肖像，熟悉的面容一一呈現，家屬們動容不已，手繪老師圖像的醫學系葉伊恩同學說：「當我畫著每一位老師時，我心裡想著如果家屬看到可以很開心的話，我也會很開心。」

對醫學生而言，大體老師是生涯中第一位「病人」，尤其與教科書不同，每一個身體都是獨一無二的，只有透過真實的學習，才得以深入了解人體結構與奧秘。後中醫學系賴佑昇同學說：「無語良師對我來說，他們就像天上的星星，無私的燃燒自己，無聲的照亮我們的方向，未來在行醫道路上我會好好努力。」他更希望有朝一日，無語良師能自豪地說：「這是我的學生。」

回憶起上學期初次解剖經驗，醫學系高詩庭同學說：「第一次要下刀時，因為完全沒有經驗，遲遲不敢動作，但解剖老師鼓勵我們，在老師身上做錯了，未來在病人身上就會減少失誤。慢慢的我們愈做愈快，也明白照顧病人是需要膽大心細。」

典禮上教務長謝坤叡致詞，醫學的教育需要很多人的成就，無語良師不僅僅是在知識技能幫助同學提升，更重要的是他們的態度及精神，在學生學習歷程上起了關鍵的影響，期勉同學不要辜負老師的期待。113學年大體解剖學課程12位無語良師為楊昆周、林秀美、劉德業、莊明琴、葉金龍、李美玉、劉山碧、劉菊英、簡志仲、陳美如、林舜裕、周秀枝。

▲教務長謝坤叡致感恩紀念牌給家屬，感恩他們為醫學教育的奉獻。

簡志仲老師的女兒簡嘉欣表示，家人都不避諱談生死，父親成為大體老師，全家都感到驕傲，父親很喜歡跟年輕人一起，也是桃園區慈青合心幹事，簡嘉欣也勉勵學生：「在從事醫療行為時，先照顧好自己的心，成為一位同理病人和家屬的好醫師。」

靜思精舍德宇師父開示，這堂課學生不僅學習了知識，還學到感恩、尊重、愛，這些價值讓他們在未來面對考驗時，可以更有智慧去做決定。透過這場由學生親自籌劃的感恩追思典禮，家屬們看到學生真情流露的表現，感受到學校和學生的用心，也期勉學生們延續這份對老師的尊敬，未來行醫回饋社會。