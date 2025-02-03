創紀錄！太平洋燈會與東大門夜市人潮滿滿　半個月吸引35萬人次

▲花蓮太平洋燈會春節期間迎來各縣市遊客及返鄉遊子，再加上香港直飛花蓮的遊客，帶來滿滿人潮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全台最美的「2025花蓮太平洋燈會」吸引了大批遊客前來參訪，燈會從1月17日起在花蓮市日出大道上絢麗展演，春節期間更歡喜迎來各縣市遊客及返鄉遊子，再加上農曆年假期天天從香港直飛花蓮的香港遊客，為燈會現場及花蓮市區帶來滿滿人潮。

據花蓮縣政府統計，燈會自1 ／17開幕至1 ／30為日出大道及東大門夜市周邊帶進超過35萬參觀人次，尤其1月29日大年初一及1月30日大年初二兩天參觀人數就突破10萬人次，創下歷年燈會的新高紀錄。

而在東大門夜市獲得「夜市王」節目總冠軍的人氣加持下，夜市與燈會攜手相乘，預計將會讓夜市人潮及燈會觀展人次再創歷史新高，不但為花蓮市區帶來更多的錢潮與商機，更為花蓮春節觀光注入無限動能。



今年燈會以「百花齊放」為主題，象徵著花蓮在經歷過0403大地震後的重生與蛻變；燈會的燦爛燈光不僅帶來了視覺上的震撼，更展現了全體花蓮人的共同努力與希望，以及對這片土地深情的祝福，讓來自各地的遊客在燈光下感受到花蓮重生的力量。尤其在香港直飛花蓮的香花航線開通後，燈會現場常聽見遊客用粵語交談的聲音，再加上從各縣市而來的遊客湧入會場。

甫獲得「夜市王」節目總冠軍的東大門夜市排隊購買美食，整體人潮讓日出大道及東大門夜市周邊人氣衝高，不但燈會參觀人次創下歷年新高，東大門夜市在大年初一更湧入2萬9千人次遊客，創0403地震後的新紀錄，包括福町本舖檸檬汁、東大門玉里臭豆腐、強蛋餅等眾多獲獎店家更迎來破紀錄的排隊人潮；而夜市人潮溢入燈會現場，兩者相互拉提預計將讓夜市遊客及燈會觀展人次再創歷史新高，更讓金三角商圈店家及夜市攤商們迎來爆棚買氣與滿滿商機。

▲東大門夜市在獲得「夜市王」節目總冠軍的加持下，與燈會相互拉抬，今年人潮再創歷史新高。

縣長徐榛蔚表示，今年燈會以「百花齊放」為主題，預告今年的「繁花盛開」計劃，希望讓花蓮觀光相關產業能再創榮景，並帶動在地店家、部落、學校、社團等綻放新希望。

花蓮縣政府觀光處長余明勲指出，燈會開幕後，民眾的反應極為熱烈，尤其在社交平台上引發了廣泛討論。許多人分享了燈會的照片與心得，並對燈會的創新設計及精彩表演讚譽有加，認為活動非常療癒。同時，民眾也對活動的整體規劃和周邊東大門夜市美食給予高度評價，更讓縣內鄉親及各地民眾願意闔家大小攜伴參與。

今年燈會除了「花好月圓」主燈，以及「百花齊放」、「未來之光」、「希望之牆」等燈區外，在日出大道（近自強夜市一區）更有充滿童趣的「花漾奇緣」表演，與民眾互動，增添了活動的動感與活力；日出大道（近自強夜市二區）為「花YOUNG好秀」表演，活動期間每日有不同的在地街頭藝人，勇敢的展現自己在舞台上發光發熱，展現多樣的音樂、舞蹈、特技等表演，吸引了不少民眾駐足觀賞。

為了回饋廣大遊客的熱情支持，縣府更特別加碼，從1月29日（初一）及2月1日（初四）晚間8點半，在主燈秀結束後加碼施放「星空煙火秀」，為夜空增添璀璨色彩。