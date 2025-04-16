健身房前女員工大鬧不肯走　遭警「大外割」壓制帶回偵訊

記者邱中岳／台北報導

北市中山區南京東路上一家健身房，15日傳出有糾紛事件，1名前員工跑到健身房大鬧，非要公司老闆出面解決，提出要拿非自願離職單，但老闆不在，委由副店長出面處理，但女子仍持續堅持不走，最後店家報警，警員要求女子離開未果，使用「大外割」控制女子並帶回派出所受理。

警方調查，15日晚上10時許，北市中山區南京東路2段上的大樓地下室健身房發生糾紛，31歲的薛姓女前員工跑到健身房裡大吵大鬧，33歲的李姓副店長出面制止無效，只能通知警員到場處理。

▲薛姓女前員工大鬧健身房，警員「大外割」控制情緒。（圖／翻攝畫面）

警員到場了解狀況，發現薛女因離職後不滿公司沒有提供非自願離職證明單，所以跑到健身房各個分店大鬧，最後分店人員告知老闆在南京東路總店，薛女才跑到南京東路總店討說法。

當時老闆並不在店裡，委由李姓副店長出面協調，李不斷要求薛女離開現場，不要影響裡面運動的人員，但薛女仍不聽勸，李才會通知警員到場處理。

▲警員到場勸阻薛女，但薛女仍不願離去，店家提出告訴。（圖／記者邱中岳翻攝）

警員到場要求薛女離開，薛女仍不願離去，原本店家不願追究，但薛女堅持不走，店家只好提出侵入住宅告訴，警員當下要求薛女離開未果，加上薛女情緒激動，警員使出大外割制伏，並將她帶回派出所偵訊。