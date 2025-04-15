AI生成「2100張色情海報」狂撈千萬日幣被逮！　日正妹落網長相曝

記者王佩翊／編譯

日本4名男女利用免費「生成式AI」製作超過2100張的色情海報並上網販售，得手超過1056萬日圓（約新台幣210萬元），因此被東京警視廳逮捕。而這更是日本警方首次針對生成式AI製作色情圖片而逮捕嫌犯的案例。不僅如此，唯一一名女嫌也因為亮麗外表意外引發關注。

根據《日本放送協會》報導，東京警視廳日前逮捕4名年齡介於20多歲至50多歲的男女，他們涉嫌自2024年10月起利用生成式AI工具製作虛擬女性的裸照，並將這些圖像製作成海報，在拍賣網站上公開販售。

被逮的4人分別為住在愛知縣的44歲零售業者水谷智浩以及來自埼玉縣的53歲上班族菅沼貴司等人。根據調查，他們使用的是免費的AI軟體，先輸入大量網路圖片當作訓練素材，隨後向生成式AI下達「雙腿張開」等具體姿勢的指令，藉此產出假的成年女性裸露照片，並在家中或是超商列印成海報上網販售。儘管圖中女性並非真實人物，但因畫面涉及猥褻性，仍屬違法。

警方指出，4人皆已坦承犯行。主嫌水谷供稱，因為知道色情海報利潤高，所以才會開始做這門生意。而菅沼則表示，他原本打算把這項工作當成副業的一部分，還強調自己是「靠自學掌握AI圖像生成技術」，所有流程都是自行摸索完成。

另一名28歲的女性則供稱，自己不知道這樣是違法的，並否認部分指控。

4人將這些海報包裝成「AI美女」，並上網販售，每張價格能賣到數千日圓不等，至今已經成功交易2100張，短短一年就賺進超過1056萬日圓（約新台幣210萬元）。

警方指出，這是全日本首宗因販售AI生成不雅圖片而遭逮捕的案例，因此也引發社會高度關注。