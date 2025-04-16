百萬網紅貓「悟空」車禍去世　陸網淚崩：牠治癒過無數人

記者廖翊慈／綜合報導

中國大陸百萬騎行網紅「趙朔西行漫記」的貓咪「悟空」15日在行經新疆米蘭鎮時，意外發生車禍身亡。飼主趙朔凌晨急忙在社群帳號上，向粉絲徵求一個攜帶式冰箱，想將「悟空」的遺體帶走。相關消息引起粉絲淚崩，「真難受啊，一人一貓互相治癒，終究逃不過突如其來的離別。」

據《九派新聞》報導，趙朔身為一名百萬自行車旅遊網紅，長年在外旅行。他在去年10月在陝西，意外收留了一隻浪貓，並取名為「悟空」，意旨「72變，72條性命」，並展開一人一貓的自行車旅行。

▲趙朔帶著悟空旅行。（圖／翻攝自微博）

有粉絲指出，「趙朔雖擁有百萬名粉絲，但他的影片從未接過業配，靠著積蓄旅行，平時一晚50元（人民幣，下同）的旅館捨不得住，但給悟空的玩具要30元，連想都不想直接買，還有食物永遠給悟空吃最好的，買來好的蝦子，都是給悟空吃，平時一人一貓一起睡在帳篷裡，趙朔帶著悟空去了好多地方」、「我從這隻貓出現，就一直關注著更新，悟空真的很有靈性，真的每一句話都感覺到，牠能懂一樣，那種互通的感覺，真的說不上來的驚喜」。

新疆若羌縣公安局一位警員表示，「當趙朔在米蘭鎮露營時，小貓鑽到車底，車主沒注意，開車時不慎碰到了小貓，趙朔本人沒事，他對此事沒有異議，已經諒解了車主。」

▲▼悟空跟著趙朔踩過沙、踏遍雪。（圖／翻攝自微博）

相關影片令網友們悲傷不已，「再也看不見活潑的悟空了」、「眼眶瞬間紅了，牠是治癒過無數人的小天使」、「紙盒子裡開始，又在紙盒子裡結束」、「愛和離別都是小貓想要教你的事」、「人的腳印旁邊，再也沒有了梅花腳印」、「悟空投胎以後，還要記得來找師傅呀」、「寫論文的時候，總是看著悟空的影片放鬆」、「互相治癒的故事最後還是有別離」、「傷心了一上午了，悟空一路走好」。

還有不少人擔心趙朔，「我的心好痛，都不知道師傅該有多難過」、「誰敢罵師傅死磕到底，他比誰都難受」、「沒人比師傅更愛悟空」、「但凡看過他的影片都不會罵他」、「師父永遠沒有悟空了」、「我每一期都看，他是真的很愛悟空，得多難受啊現在」。