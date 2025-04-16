宥勝遭爆任教文化大學「藝人培訓課程」　校方否認：烏龍事件

▲宥勝傳出到文大推廣部任教，校方否認並指是烏龍事件。（圖／記者劉昌松攝）

記者許敏溶／台北報導

藝人宥勝被指控猥褻女助理起訴，本月宣告重啟復出遭到各界砲轟。今（16日）更傳出宥勝將到文化大學推廣教育部的藝人培訓課程任教，該課程收費高達3.2萬。文大則澄清，這是一起烏龍事件，宥勝僅在10餘年前曾以貴賓身份致詞，但從頭到尾從未在該課程任教，新的課程也未邀請宥勝擔任講師。

宥勝因為強制猥褻罪被起訴，最終被判刑8月、緩刑5年。但宥勝卻在本月宣告重啟復出，隨即引發社會各界批評與圍剿。今天更有媒體報導，宥勝將在7月起擔任文化大學推廣教育部「三立藝能學院」藝人培訓計劃講師，該課程的講師群授課45小時課程收費金額達3.2萬。

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不過，文大今天表示，「這是一起烏龍事件」。文大指出，文大推廣部在十餘年前和三立藝能中心合作，推廣部負責招生與宣傳，三立藝能中心負責師資，當時宥勝因拍攝偶像劇《犀利人妻》形象良好，所以當時邀請宥勝擔任致詞來賓，但宥勝從未擔任講師，這十餘年來也從未在該課程上過課。

文大進一步說明，新的課程預計在7月5日開始，同樣是由推廣部負責招生與宣傳，三立藝能中心負責師資，但新的一季同樣沒有邀請宥勝擔任講師，換言之，過去沒有，現在也不可能，媒體應該是看到舊的網頁內容。