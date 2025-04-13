宥勝企圖串證「擬答文件」曝光　竟要受害女說：我反抗不是很明顯

▲宥勝強制猥褻女助理，還試圖串證，一審遭判刑8個月。（圖／記者劉昌松攝）

記者柯沛辰／綜合報導

藝人宥勝2016年藉載送女助理返家，涉嫌強制猥褻，去年12月一審被判8個月徒刑。本月7日，宥勝重啟YouTube頻道宣告復出，但短短5天遭各界砲轟，不得不將相關影片、貼文刪除下架。如今判決書公布，企圖串證的「擬答」電子檔內容也跟著曝光。

根據判決書，宥勝在台北地院去年3月26日開審前，兩次聯繫證人兼被害人C女會談，還傳送辯護律師擬具的「擬答」電子檔，內容是模擬檢察官可能在庭上提出的詰問和「問答建議」，以及一份以無罪答辯內容作為和解條件的和解書，要求女方配合串證、幫助宥勝脫罪。

這份「擬答」電子檔向被害人C女建議，若在庭上被詢問「所以妳的掙扎或反抗動作有很大嗎」，可回答「因為我沒遇過這種情形且有點驚嚇，可能不是很明顯」，或是「他後來有跟我解釋，他解釋之後，我相信他沒有要對我強制猥褻」、「我當時覺得他是違反我的意願，但我不確定他有沒有強制猥褻」。

其中，這份電子檔還教導受害C女在庭上表示：「被告（宥勝）有來找我，跟我解釋當時他一開始以為我是同意的，後來他確認我不同意之後，他就停止離開了，所以我相信他沒有要對我強制猥褻的意思」等語。

台北地院認定，被告試圖勾串、不當接觸證人，使事實陷於晦暗不明之境地，以求脫免己身罪責之行為，更試圖影響C女於審理時交互詰問之證詞內容，妨礙訴訟程序順利進行與證據真實性，雖最終能坦承犯行，但難認有懇切悔悟之心，且在過程中，再次對C女造成心理壓力及傷害。

台北地院認為，被告確實犯下強制猥褻罪，更於審理過程中不當接觸C女，試圖影響C女證詞內容，也未與對方達成和解，考量當事人意見、被告智識程度及家庭經濟生活狀況、前無任何前科紀錄之素行、犯罪動機、情節、目的、手段、所生之危害等一切情狀，量處有期徒刑8月。