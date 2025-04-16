李珠珢掀退粉潮？　他一看愣「IG暴增5萬粉」！網揭公司2操作

▲李珠珢IG粉絲數暴漲。（圖／翻攝自李珠珢IG）



記者施怡妏／綜合報導

「AI女神」李珠珢加入職棒富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」，日前也宣布簽約韓職LG TWINS，引發爭議，不少粉絲覺得被背叛。不過，媒體人黃揚明（剝雞）指出，在這波退粉潮下，短短10天，李珠珢的IG粉絲增加了5萬，破120萬了。對此，有網友分析公司操作，「依舊是富邦小公主」。

媒體人黃揚明（剝雞）在臉書發文，在這波「退粉潮」攻擊下，觀察李珠珢的IG粉絲變化，「近10天增加了5萬粉絲，破120萬啦」。

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對此，有網友認為，LG雙子隊也有大量球迷，簽約自然會帶來新粉絲，「人家南韓LG的球迷也很多好嗎」、「IG課金訂閱也超過1500人了」、「稍微有在關注KBO的就知道，LG雙子隊進場人數是KBO最高的，陣中也有很多球星，漲粉不意外」。

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另外，也有人提到，即使是黑粉，也會為了看戲而追蹤，「黑粉也是粉...無論你信不信」、「越退越多，我也是退粉潮不小心關注的那個」、「越抵制的東西，我們越挺」、「跟愛莉莎莎一樣，越黑越紅」、「只要熱度繼續維持，不管是好的壞的都沒關係」、「嘴巴不要，手指很誠實」、「台灣人就是這樣，愛罵結果熱區門票不好買，但珠珠商品還是買不到啊」、「在那邊雞歪的有多少是真的會進場的」。

還有球迷分析，李珠珢目前風評兩極，但公司若靜觀其變，等風波過去後多安排她參與活動，人氣應該會回升，「珠珢月底來跳個幾場，盡量再安排一些粉絲活動，事情大概就會過去了，當然未來她自己也要加油就是了，等新鮮感的蜜月期過了，人氣是否能持續，還是得靠個人功夫」、「經紀公司只要好好操作，她還是富邦小公主」。

▼李珠珢加入韓國職棒LG TWINS啦啦隊。（圖／富邦悍將提供）

