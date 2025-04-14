李珠珢球場穿太露　韓網怒「連肚臍都露」！台灣球迷一看：還好吧

▲韓國球迷認為此套服裝太裸露。（圖／翻攝自IG@jungenter）

記者施怡妏／綜合報導

「AI女神」李珠珢加入職棒富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」，日前也宣布簽約韓職LG TWINS，並在近期展開應援活動。LG TWINS日前釋出李珠珢穿著啦啦隊制服的照片，卻引來一票韓國網友罵，「為什麼要穿這樣的衣服？腋下、肚臍、腿部都露出來，手臂還穿透視服」，球場有未成年小孩，觀感不佳。

根據韓國媒體《Nate》報導，有韓網抱怨，「無論她長得多美，為什麼要讓啦啦隊員穿這樣的衣服呢？」還透露自己曾在2020年6月10日，向球隊提出「關於啦啦隊服裝改善的建議」，但球隊回覆「服裝是根據啦啦隊員的建議來製作的，會在下次服裝製作時考慮相關意見。」但網友感到不滿，認為5年來都沒有改善，讓他非常生氣。

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還有人提到，球場上有很多小孩在看比賽，但啦啦隊服裝尺度越來越大，「這不是偶像歌手的表演，應該規範一下啦啦隊的服裝，我們需要的是一個加油的榜樣，而不是性感的啦啦隊員」。

貼文曝光，許多韓國網友也認為服裝太裸露，「穿牛仔褲配球衣應援真的很好看，為什麼要穿那種衣服？」「是全家都會來看的運動，比賽上還有小孩，穿那樣合理嗎？」「這不就是陪酒裝嗎？棒球場是KTV包廂嗎？」「真的就是為了男性觀眾，令人失望，毫無進步」、「如果和爸爸、弟弟一起去比賽，真的會很尷尬」。

文章被轉發到PTT，台灣網友則有不同的看法，「LG本來就這樣啊，不爽不要看」、「乾脆穿無塵衣跳啦啦隊好了啦」、「整隊都穿一樣，怎麼只針對一人」、「還以為多露，結果一看就這樣？」「其實還好，網路上一堆比這個還露的學生」、「游泳還有三點式比基尼，小孩怎辦？」

▼李珠珢近日返回韓國，參加LG雙子啦啦隊的應援活動 。（圖／翻攝自李珠珢IG）

