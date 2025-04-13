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李珠珢加盟韓職遭轟「利用台灣當跳板」！他曝2缺點更致命：很失望

▲▼李珠珢（圖／翻攝自Instagram／0724.32 ）

▲網友指出，李珠珢常忘記舞蹈動作、中文也沒有進步。（圖／翻攝自Instagram／0724.32 ）

記者施怡妏／綜合報導

「三振舞女神」李珠珢（이주은）今年加入職棒富邦悍將啦啦隊，不過日前又宣布簽約韓職LG TWINS，不少粉絲很失望。就有網友指出，令人無法接受的，不是李珠珢想回韓國發展，而是李珠珢在台灣享受高規格待遇，轉頭卻投入韓國職棒隊，還有人分析2點嘆，「就算只是來撈錢的，基本的還是要做好吧」。

有網友在Dcard發文，雖然李珠珢這樣沒有違法，但是在職業道德與合作誠信上，實在令人搖頭，「就像你和公司說你全職上班，結果才第二天就去別的公司報到，說這樣沒問題，是不是也太荒謬了？」尊重李珠珢有自己職涯規劃，但是「先享受資源、後轉身離開」的操作模式，感覺只是把台灣當作跳板，更讓人質疑，她是否真心投入這份合作關係。

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原PO表示，與韓職簽約絕對不是臨時起意，一定是早就談妥，讓原本滿心期待的粉絲們，感到失望與被利用，「富邦管理出問題，李珠珢的職業道德也有待檢討。這不是單一方的錯，而是雙方都要對這場鬧劇負起責任」。

▲▼富邦悍將啦啦隊Fubon Angels 開季媒體發佈會，李珠珢。（圖／記者李毓康攝）

▲李珠珢。（圖／記者李毓康攝）

另外，也有網友在Threads發文，針對李珠珢提出2大缺點，應援舞蹈中經常忘記動作，且中文能力毫無進展，「就算你只是來撈錢的，基本的還是要做好吧！一時不小心忘記，沒人在意的，但別表現的好像你根本沒在記似的」。

李珠珢的中文能力毫無進展，看不到誠意，該網友表示，「當你去一個國家工作，學點當地語言應該不是什麼過份的要求」，李珠珢的中文能力，似乎停留在去年起亞虎來台時的水平，學簡單幾句話跟單字，應該不會浪費太多時間，「富邦應該是可以要求，如果無法要求的話，這份合約也簽得太卑微，總之，阿珠加油吧！來台灣賺錢沒有妳想像那麼容易」。

貼文曝光，掀起網友討論，「重點是記者會現場有人要教她現學幾句中文，她直接搖頭」、「大家以為是富邦全包了，結果發現不是這回事，因此所產生的失落感」、「我覺得樂天那三個還比較誠實，一開始就讓大家知道她們台韓兩邊跑」、「感覺有種利用這樣炒作抬身價，然後在韓國簽一個好約，其實根本沒要來台灣，有點反感」。

▼李珠珢加入韓國職棒LG TWINS啦啦隊。（圖／富邦悍將提供）

▲李珠珢加入韓國職棒LG TWINS啦啦隊。（圖／富邦悍將提供）

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