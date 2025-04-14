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堅持讓151公斤妻生孩！產後亡　他告醫院討800萬：不知風險這麼大

 ▲▼懷孕,孕婦,媽媽。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲太太產後突發肺栓塞，搶救過後仍宣告不治。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者施怡妏／綜合報導

一名體重超過百公斤的高齡產婦，產後第三天突發肺栓塞，經過心肺復甦術（CPR）和葉克膜急救後，於3月不幸去世，丈夫在網路上寫了一些貼文，引發廣大關注和祝福，希望他能堅強撫養孩子。怎料，丈夫事後大喊要提告，並向醫院求償800萬元，貼文掀起熱論。

林智群律師在臉書發文，有位體重115公斤的高齡產婦，糖尿病、栓病史，多次流產，屬於極高危險妊娠，本來就不適合懷孕，產後第三天突發肺栓塞倒下，經CPR、葉克膜急救後，在3月去世。丈夫在個人社群寫了許多篇深情文章，許多網友湧入加油打氣。

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不過，丈夫事後向醫院調病例，甚至公開協商錄音檔，「完全不接受醫師們的解釋，非常不客氣的指責醫療人員，甚至質疑病歷造假」，最後提出800萬元的求償。

林智群透露，醫護人員明明已經跟丈夫說明，產婦不適合懷孕且有風險，「既然讓太太懷孕，這個風險也是要自己承受的，醫院在事情發生後已經盡力搶救了，不應該怪醫院甚至求償」。

貼文曝光，網友表示，「這位先生計劃通耶，說服這樣的老婆懷孕，一舉數得，已婚的都懂他在想什麼」、「這過重體況，保險都拒保了」、「這先生也太自私了吧！多次流產也要硬懷上」、「銀行搶錢比較快」、「醫生不是神，產婦自身狀況就已經不理想了，相對生產過程中風險一定偏高許多」、「想換老婆吧」。

還有知情網友留言，「不是115公斤，是151公斤，這種體格本來就是高風險」、「他老婆還在加護病房的時候，他就po文對老婆喊話『不要丟下他，因為重組家庭不容易』，到底誰會在另一半還沒死就想到重組家庭容不容易」、「他還說不知道風險這麼大」。

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