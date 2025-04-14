搭機別亂吃！前空服員曝「這幾樣」千萬要避雷

▲空服員指出，乘客搭機時需對飲食特別留意，以免食物中毒造成身體不適，而影響行程。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

一名前空服員警告，飛行途中攝取某些食物和飲品可能對健康構成威脅，建議乘客避免高風險的餐點，以降低食物中毒與身體不適的機率。他強調，飛機上的水源、肉類餐點與某些易致脹氣食物都可能對乘客或機艙衛生造成影響，呼籲大眾重視機上飲食安全。

▲奎格利透露，機上的熱水箱鮮少被清洗，因此飲用咖啡和茶可能存在衛生風險。（示意圖／VCG）

據《每日郵報》報導，前空服員奎格利（Alex Quigley）指出，機上的熱水通常被存儲在長時間未清洗的水箱中，因此可能滋生細菌。他告訴對Delish雜誌，自己從未見過機組人員在飛行期間更換或清潔熱飲杯具，強調飲用機上咖啡或茶存在潛在衛生風險。

此外，奎格利提醒乘客要對飛機餐特別注意，尤其是肉類食品，因為一旦航班延誤或設備發生故障時，已加熱的餐點可能難以被妥善保存，或超出安全儲存時限，導致食物中毒風險劇增。

▲奎格利提醒人們在飛機延誤，或機上設備出狀況時，要特別注意飛機餐的品質。（示意圖／VCG）

奎格利也提及，乘客在搭機期間應避免食用奶製品、豆類、高脂食物、綠色蔬菜及汽水，因為這些食物易產生腸胃氣體，使機艙空氣品質下降。他表示，飛機內的空氣是封閉循環的，一旦有人「排氣」，那其他乘客將被迫反覆吸入不潔空氣，影響整體舒適度。

奎格利也強調，酒精在高空中對人體影響更大，因為氣壓降低使人體難以吸收足夠氧氣，喝酒後容易迅速醉倒，建議乘客盡量避免在機上飲酒。