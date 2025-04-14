　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

搭機別亂吃！前空服員曝「這幾樣」千萬要避雷

▲搭機,空姐,機上餐飲。（示意圖／VCG）

▲空服員指出，乘客搭機時需對飲食特別留意，以免食物中毒造成身體不適，而影響行程。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

一名前空服員警告，飛行途中攝取某些食物和飲品可能對健康構成威脅，建議乘客避免高風險的餐點，以降低食物中毒與身體不適的機率。他強調，飛機上的水源、肉類餐點與某些易致脹氣食物都可能對乘客或機艙衛生造成影響，呼籲大眾重視機上飲食安全。

▲搭機,空姐,機上餐飲。（示意圖／VCG）

▲奎格利透露，機上的熱水箱鮮少被清洗，因此飲用咖啡和茶可能存在衛生風險。（示意圖／VCG）

據《每日郵報》報導，前空服員奎格利（Alex Quigley）指出，機上的熱水通常被存儲在長時間未清洗的水箱中，因此可能滋生細菌。他告訴對Delish雜誌，自己從未見過機組人員在飛行期間更換或清潔熱飲杯具，強調飲用機上咖啡或茶存在潛在衛生風險。

此外，奎格利提醒乘客要對飛機餐特別注意，尤其是肉類食品，因為一旦航班延誤或設備發生故障時，已加熱的餐點可能難以被妥善保存，或超出安全儲存時限，導致食物中毒風險劇增。

▲搭機,空姐,機上餐飲。（示意圖／VCG）

▲奎格利提醒人們在飛機延誤，或機上設備出狀況時，要特別注意飛機餐的品質。（示意圖／VCG）

奎格利也提及，乘客在搭機期間應避免食用奶製品、豆類、高脂食物、綠色蔬菜及汽水，因為這些食物易產生腸胃氣體，使機艙空氣品質下降。他表示，飛機內的空氣是封閉循環的，一旦有人「排氣」，那其他乘客將被迫反覆吸入不潔空氣，影響整體舒適度。

奎格利也強調，酒精在高空中對人體影響更大，因為氣壓降低使人體難以吸收足夠氧氣，喝酒後容易迅速醉倒，建議乘客盡量避免在機上飲酒。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
宇珊「3分鐘秒花光500萬」！　老公被瞞鼓裡嚇瘋：跟買菜一樣
快訊／陽明山大火撲滅了！
川普關稅風暴！這年齡層成「最不幸1代」
快訊／延燒50公頃最新空拍　黑鷹「吊水袋灑水」
就是這一台！燒光小油坑兇手曝　燒到焦黑聳立山壁上
快訊／延燒到50公頃！　方圓2公里細胞簡訊發布
李珠珢球場穿太露！　韓網怒：現場有小孩
吃到整盤「被吃完的毛豆」！　店家道歉：餐費減半

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本和歌山縣知事昏倒送醫　失去意識躺ICU！昨才出席世博開幕

搭機別亂吃！前空服員曝「這幾樣」千萬要避雷

暈車有救了？聽「這音樂」號稱1分鐘改善　苦主：越聽越想吐

大阪世博開幕首日漏水！民眾「室內撐傘」超尷尬　主辦單位道歉了

前官員曝：美政府對台政策陷宮鬥　中國加強軍演「測試川普底線」

承諾不會拋售國債！日美關稅談判17日登場　自民黨：不打算耍手段

拒讓伊朗擁核　美防長：伊朗若試圖發展核武　美國可能會開戰

相差22歲！他渡假離奇驟逝「遺產全給網美嫩妻」　家屬超崩潰

豁免急轉彎！美議員批：川普拿關稅玩「123木頭人」　信譽大打折

躲美中關稅？鴻海傳將在北印度設廠　規模料超越全球第2大廠

【被新生兒背叛】嫩嬰頻點頭告狀 聽外婆要教訓親媽超開心

【看得到吃不到】貪吃貓狂揍飯碗感應蓋　餓到直接暴怒XD

歐陽妮妮擠完母奶　「倒進咖啡喝掉」

【超準時貓咪鬧鐘】連假每天準時7點叫醒奴才自己再躺回去睡

當你什麼都不想做時 來聽崔珉豪精神喊話

Tiffany聊到狗　話匣子全開超可愛

【戲精兒子】好啦～原諒你啦XD

【雙贏】女總被男友摸大腿　順勢擠乳液讓他幫護膚

#大甲媽 回家了！　車站前「密集人潮」現況曝

【一見面就用嘴握手的狗狗】7天沒見激動得不停嚶嚶叫XD

日本和歌山縣知事昏倒送醫　失去意識躺ICU！昨才出席世博開幕

搭機別亂吃！前空服員曝「這幾樣」千萬要避雷

暈車有救了？聽「這音樂」號稱1分鐘改善　苦主：越聽越想吐

大阪世博開幕首日漏水！民眾「室內撐傘」超尷尬　主辦單位道歉了

前官員曝：美政府對台政策陷宮鬥　中國加強軍演「測試川普底線」

承諾不會拋售國債！日美關稅談判17日登場　自民黨：不打算耍手段

拒讓伊朗擁核　美防長：伊朗若試圖發展核武　美國可能會開戰

相差22歲！他渡假離奇驟逝「遺產全給網美嫩妻」　家屬超崩潰

豁免急轉彎！美議員批：川普拿關稅玩「123木頭人」　信譽大打折

躲美中關稅？鴻海傳將在北印度設廠　規模料超越全球第2大廠

「有姊姊的男生戰力超強」她一看就懂！5萬人爆共鳴：生存技能滿點

呂文婉撞臉何如芸30年　曬同框照笑了：要不要去驗DNA

日本和歌山縣知事昏倒送醫　失去意識躺ICU！昨才出席世博開幕

奴才健身布偶貓偷襲　抱手踢踹跳「鋼管舞」媽媽痛呼

導水工程施工　屏東新園部分地區4／15停水8小時

高雄觀光人次全國第1遭疑膨風！被酸「什麼嘴臉」　高閔琳回擊了

探索英國千年古都！漫遊3.2公里長約克城牆、看聖瑪麗修道院遺跡

肯德基最新省荷包優惠！蛋撻買1送1、炸雞下殺59折

熊粉筆記！家樂福「Care Bears」旅遊周邊　衛生清潔品買1送1加購

《木曜4》陳百祥合體羅PD！　「曾想改造節目」曝內幕：可惜

【當你有個情緒穩定的爸】2歲兒頭髮沾到輕黏土0責罵超耐心處理！

國際熱門新聞

面試早到25分鐘被刷掉　原因曝光

川普否認電子產品關稅豁免　稱沒人能逃過

川普再逃暗殺！美高中生「為殺總統先殺雙親」　勾結新納粹

他花400元買下「Google.com」結局神展開

業界模擬「川普晶片關稅」3大劇本　最重稅率恐逾100％

川普關稅風暴！這年齡層成「最不幸1代」

川普暫免電子產品關稅　台灣成最大受惠者

美貿易代表：川普和習近平無通話安排

美商務部長：電子產品將歸「半導體關稅」　1至2個月後實施

美中關稅戰誰會贏？　ChatGPT分析結果曝光

川普預告：未來一周公布「半導體稅率」

華爾街大佬：川普關稅恐釀「比衰退更糟」危機

對抗川普關稅　陸官員取消休假、手機不准關

差22歲！他渡假驟逝　遺產全給網美妻

更多熱門

相關新聞

搭機返台遇雷雨「乘客吐得亂七八糟」！驚險畫面曝

搭機返台遇雷雨「乘客吐得亂七八糟」！驚險畫面曝

鋒面昨（12日）晚間抵達台灣，中央氣象署針對「基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣」發布大雷雨即時訊息。昨日桃機共有5個航班一度轉降，後來皆返回桃園機場，另有4航班重飛。有網友從越南回台，晚間9點抵達，猶如雲霄飛車般，整架飛機上下左右晃動，空服員跟乘客緊抓著把手。

小北百貨黑色情人節優惠大杯咖啡買一送一

小北百貨黑色情人節優惠大杯咖啡買一送一

貝林傑食物中毒：我發誓5年不碰雞翅

貝林傑食物中毒：我發誓5年不碰雞翅

「舞秀食光．品生活節」街舞、飲品展現嘉義魅力

「舞秀食光．品生活節」街舞、飲品展現嘉義魅力

陸女客大鬧機艙一口咬住空服員 空姐掙脫不開委屈喊：你咬到我啦

陸女客大鬧機艙一口咬住空服員 空姐掙脫不開委屈喊：你咬到我啦

關鍵字：

空服員搭機食物飲品咖啡食物中毒肉類

讀者迴響

熱門新聞

好市多「運動童鞋一雙739元」！家長：已包色

川普關稅政策又變！專家點名「1類產品」慘了

跟團玩北海道　台人別「1胸章」全場愣：丟臉

呱吉「間諜當然是在敵人裡」　丁特神回43字

郁方公公驟逝！土耳其旅遊中「半夜呼吸困難」

列車過板橋站未停　高鐵致歉：人為疏失啟動調查

直擊／賴慧如二婚炸超兇雙球！　「證婚人曝光」半個演藝圈都來了

豁免清單曝光！周玉蔻：股市又要大爆發了

即／陽明山小油坑火勢擴大　步道緊急封閉

快訊／小油坑火燒山原因曝　烈火狂燒搶救中

面試早到25分鐘被刷掉　原因曝光

《我的祕密花園》男星變年收上億科技CEO！淡出11年復出

快訊／涉連署造假！　罷免吳沛憶領銜人、召集人住處遭調查局搜索

欠債跑路26年！李茂山藏身大陸

中壢三仙巷淫窟又被抄！白皙女低胸短裙裝攬客

更多

最夯影音

更多

【被新生兒背叛】嫩嬰頻點頭告狀 聽外婆要教訓親媽超開心

【看得到吃不到】貪吃貓狂揍飯碗感應蓋　餓到直接暴怒XD

歐陽妮妮擠完母奶　「倒進咖啡喝掉」

【超準時貓咪鬧鐘】連假每天準時7點叫醒奴才自己再躺回去睡

當你什麼都不想做時 來聽崔珉豪精神喊話

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面