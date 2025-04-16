富商離婚給前妻5040萬元　漏算一筆帳再噴2990萬元

記者黃翊婷／綜合報導

富商阿哲（化名）3年前與前妻離婚，並給付對方5040萬元，還幫忙付清房貸，沒想到近日前妻拿出一份經公證的「夫妻贈與契約書」，要求他應依照約定再給付2990萬元，雙方因而鬧上法院。高雄地院法官表示，由於阿哲離婚時並未將「夫妻贈與契約書」列入協議內容，加上無法舉證證明已經履約，最終仍判他應付給前妻2990萬元。

▲阿哲離婚之後付給前妻5040萬元，沒想到漏了一份贈與契約書，他還要再給前妻2990萬元。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

前妻在判決書中主張，在尚未與阿哲離婚之前，雙方曾簽立夫妻贈與契約書，約定由阿哲贈與她2990萬元，該贈與契約經過合法公證，但阿哲後來並未履約，她多次催告都被置之不理，這才決定提起告訴。

阿哲則辯稱，2022年間與前妻離婚時，他已經支付5040萬元，甚至幫忙全額負擔清償房貸，還把2處房地移轉給前妻，2處房地設定最高限額3350萬元抵押權也是由他負擔清償塗銷，而且兩人均同意拋棄夫妻剩餘財產差額分配請求，所以除了離婚協議所約定的財產分配之外，應當沒有債權債務關係存在。

阿哲還提到，離婚前後他曾多次匯款，加總起來應當已經超過2990萬元，他早就已經完成贈與契約，退一步而言，如果前妻認為他沒有履約，為何長達11年都沒有提出履約請求，也沒有在協議離婚時提出這件事情。

不過，高雄地院法官認為，阿哲與前妻協議離婚時，雙方均同意拋棄夫妻剩餘財產差額分配請求權，名下財產各歸所有，個人負債也各自償還，但該份「夫妻贈與契約書」並未列入離婚協議書中。

法官表示，何時行使債權是債權人的自由，不能因為前妻長時間未提出訴訟請求，就認為阿哲已經完成約定；再者，阿哲自稱婚前婚後多次匯款，但夫妻之間匯款原因眾多，可能是家庭生活費用、借貸、贈與、合夥投資等等，他卻無法針對匯款原因加以舉證，因此難以採信他的說詞，最終仍判他應給付前妻2990萬元，全案仍可上訴。