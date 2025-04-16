快訊／廣末涼子獲釋！踢護理師被關8天　憔悴鞠躬3秒

記者葉國吏／綜合報導

44歲的日本女星廣末涼子因車禍送醫後踢抓女護理師被捕，涉嫌傷害及危險駕駛致傷。她於8日被捕、10日被裁定羈押，昨（16日）藥物檢測結果出爐，未驗出違法藥物或安眠藥。今日早晨，她從濱松西警署獲釋，身穿黑西裝，略顯憔悴，向媒體鞠躬約3秒後離開。

▲廣末涼子獲釋。（圖／翻攝YouTube／日テレNEWS，下同）

廣末本月初在奈良拍攝電影，7日疑似與導演發生口角後，獨自開車返回東京。途中在新東名高速公路隧道內撞上牆壁再反彈撞上貨櫃車，地上無煞車痕跡。她和同車的男經紀人被送往不同醫院。8日凌晨，廣末在醫院等待治療時，因不停走動被37歲女護理師制止，竟踢了對方好幾下並抓傷對方手臂，當場被警察逮捕。事後傳出她車禍前曾在濱松服務區向陌生人搭話並抱住對方，車禍後情緒不穩，舉止可疑。她的公司道歉表示，廣末在醫院陷入恐慌才會襲擊護理師。

9日，廣末被移送檢方，10日警方搜索她的東京住處，並聲請羈押獲准。當天也是她長子21歲生日。

廣末的拘留期限為周六（19日），昨日藥檢結果顯示過關，並正在與被害護理師協商和解。今日台灣時間清晨5點20分，她身穿黑西裝步出警署。她的公司在官網上發布聲明，除了再次對被害者道歉，也表示廣末將誠實地負起責任，並尋求醫療協助。