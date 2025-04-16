快訊／罷免幽靈連署　國民黨板橋黨部主任等6人聲押禁見

▲罷免李坤城案領銜人宋建樑。（圖／記者黃彥傑攝）

記者葉國吏／綜合報導

新北地檢署偵辦幽靈連署案，昨日帶回20多人，案件朝個資法及刑法偽造公文書等罪嫌偵辦。經檢方複訊後，今日將國民黨板橋區黨部主任謝慶認、提議罷免立委蘇巧慧的領銜人譚鎮耀等6人聲押禁見。

新北地檢署透過新聞稿指出，接獲立委蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸及李坤城罷免提議涉偽造情資，指派檢察官偵辦。經向中央選舉委員會及新北市選舉委員會調取罷免提議資料分析比對，進行相關查證後，發現提議人名冊涉及刑法偽造文書及違反個人資料保護法等罪嫌。

▲新北國民黨部主任謝慶認。（圖／記者黃彥傑攝）

檢方表示，昨日指揮搜索被告等人住居所及辦公處所、政黨區黨部共30處，帶回被告及證人等到案查明。

昨晚6時許，提議罷免民進黨立委張宏陸的領銜人徐偉豪、提議罷免立委吳琪銘的領銜人李清祥、提議罷免立委蘇巧慧的備補領銜人蔡承睿、提議罷免立委李坤城的領銜人宋建樑、國民黨志工等20多人，先後移送新北地檢署複訊，面對記者提問皆未回應。

經檢察官漏夜複訊後，今日凌晨將國民黨板橋區黨部主任謝慶認、書記蔡甘子、三重區黨部執行長羅大宇、志工應大華、提議罷免立委蘇巧慧的領銜人譚鎮耀、提議罷免召集人王昱人等6人聲押禁見。