　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／罷免幽靈連署　國民黨板橋黨部主任等6人聲押禁見

▲▼罷免李坤城案領銜人宋建樑。（圖／記者黃彥傑攝）

▲罷免李坤城案領銜人宋建樑。（圖／記者黃彥傑攝）

記者葉國吏／綜合報導　

新北地檢署偵辦幽靈連署案，昨日帶回20多人，案件朝個資法及刑法偽造公文書等罪嫌偵辦。經檢方複訊後，今日將國民黨板橋區黨部主任謝慶認、提議罷免立委蘇巧慧的領銜人譚鎮耀等6人聲押禁見。

新北地檢署透過新聞稿指出，接獲立委蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸及李坤城罷免提議涉偽造情資，指派檢察官偵辦。經向中央選舉委員會及新北市選舉委員會調取罷免提議資料分析比對，進行相關查證後，發現提議人名冊涉及刑法偽造文書及違反個人資料保護法等罪嫌。

▲新北國民黨部主任謝慶認。（圖／記者黃彥傑攝）

檢方表示，昨日指揮搜索被告等人住居所及辦公處所、政黨區黨部共30處，帶回被告及證人等到案查明。

昨晚6時許，提議罷免民進黨立委張宏陸的領銜人徐偉豪、提議罷免立委吳琪銘的領銜人李清祥、提議罷免立委蘇巧慧的備補領銜人蔡承睿、提議罷免立委李坤城的領銜人宋建樑、國民黨志工等20多人，先後移送新北地檢署複訊，面對記者提問皆未回應。

經檢察官漏夜複訊後，今日凌晨將國民黨板橋區黨部主任謝慶認、書記蔡甘子、三重區黨部執行長羅大宇、志工應大華、提議罷免立委蘇巧慧的領銜人譚鎮耀、提議罷免召集人王昱人等6人聲押禁見。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
594 2 8110 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
好運日再降臨？大谷翔平穿「42」出戰羅賓森日　盼連兩戰開轟
中國「反制美關稅」下令停止接收波音飛機　川普轟中方背信
30億上市公司老董「遊艇辣妹趴」曝！　帶傳播妹豪宅淫亂
把握好天氣！　「鋒面雨最大」時間曝
快訊／廣末涼子獲釋！踢護理師被關8天　憔悴鞠躬3秒
快訊／罷免幽靈連署　國民黨板橋黨部主任等6人聲押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

罷免李坤城領銜人　竟舉納粹手勢、戴「卐」字臂章

快訊／罷免幽靈連署　國民黨板橋黨部主任等6人聲押禁見

康和證券爆遭創辦人家族掏空上億　鄭國華135萬元交保

30億老董帶傳播妹「豪宅過夜」　嗆正宮：不然妳想怎樣

第一銀行爆勾結「地面師祖師爺」　女屋主被渣男舊愛盜賣

30億上市公司老董「遊艇辣妹趴」曝！　帶傳播妹豪宅淫亂

台中3死惡火！單親媽才「車禍斷手」　16歲產子情路坎坷

快訊／國民黨板橋區黨部書記蔡甘子被當庭逮捕　3人遭聲押

快訊／台南深夜賓士自撞　「男噴飛路邊」無呼吸心跳！車頭全爛

快訊／罷免蘇巧慧副領銜人蔡承睿　8萬元交保

Lisa手機桌布曝光　「是LVMH三公子」

#台中 #大里 惡火！母女3人相擁成焦屍 前夫接噩耗崩潰痛哭

林俊傑驚喜現身孫燕姿演唱會！合唱〈我懷念的〉女KEY

【貼心大寶寶】伯恩山犬見媽暴哭秒衝上前　溫柔舔手安慰她

修杰楷偷飛澳門玩！　賈靜雯得知：不用回來了

搶快左轉 #鋼管 噴飛！ 拖板車擊落轎車騎士遭撞 #高雄

【才不要聽你碎碎念】鸚鵡一聽「你看你多好命」直接扭身體頂嘴XD

【生日阿姨】慶生約唱歌找阿姨來就對了　無冷場情緒給你拉滿！

【喝水前要洗手】黑貓手伸水碗裡狂撈　奴才見地板溼一片超無奈

【出狠招】 #殯葬業者 違停被檢舉！ 擺 #靈獅 LED跑馬燈嗆：吃飽太閒

罷免李坤城領銜人　竟舉納粹手勢、戴「卐」字臂章

快訊／罷免幽靈連署　國民黨板橋黨部主任等6人聲押禁見

康和證券爆遭創辦人家族掏空上億　鄭國華135萬元交保

30億老董帶傳播妹「豪宅過夜」　嗆正宮：不然妳想怎樣

第一銀行爆勾結「地面師祖師爺」　女屋主被渣男舊愛盜賣

30億上市公司老董「遊艇辣妹趴」曝！　帶傳播妹豪宅淫亂

台中3死惡火！單親媽才「車禍斷手」　16歲產子情路坎坷

快訊／國民黨板橋區黨部書記蔡甘子被當庭逮捕　3人遭聲押

快訊／台南深夜賓士自撞　「男噴飛路邊」無呼吸心跳！車頭全爛

快訊／罷免蘇巧慧副領銜人蔡承睿　8萬元交保

罷免李坤城領銜人　竟舉納粹手勢、戴「卐」字臂章

好運日再降臨？大谷翔平穿「42」出戰羅賓森日 盼連兩戰開轟

川普「關稅帝君」變臉劍指蘋果　一句話讓台灣供應鏈死局

習近平訪越南　川普：意圖搞垮美國

8年沒拍片！羅志祥重出電影江湖　《角頭》宇宙新片悄露臉

船舶租金太高、運價暴跌　新加坡貨櫃船公司Vasi宣布倒閉

美國關稅戰的反思　監獄、豪豬與棋手

「無緣發財」星座Top 3 ！第一名不適合跟風投資　踏實存錢才是真理

快訊／廣末涼子提前3天獲釋！　首露面「憔悴穿黑衣」鞠躬謝罪

輝達：H20衍生55億美元費用列第1季財報　盤後股價跌6%

吳姍儒代班《不熙娣》掉業配? 　無奈喊:三次就習慣了

社會熱門新聞

即／科技園區無塵室驚見男屍　半導體工程師躺地亡

即／國民黨蔡甘子被當庭逮捕　3人遭聲押

懸賞50萬愛貓找到了！台中男PO大把現金與貓合照

即／石牌捷運站隨機行刺　40多歲女背部中刀濺血

黑道金牌學霸「京葵」又被抓！60萬車損價1500萬

30億上市公司老董「遊艇辣妹趴」曝！　帶傳播妹豪宅淫亂

大甲媽遶境「廁所被屎尿轟炸」！清水高中生清到崩潰

台南深夜賓士自撞　「男噴飛路邊」無呼吸心跳

都發局前局長不認罪：柯文哲交辦才上簽

16歲產子…3寶媽護2幼女命喪火窟！小四兒還不知死訊

快訊／罷免幽靈連署　國民黨板橋黨部主任等6人聲押禁見

幫派收買官兵成共諜　憲兵也淪陷

雲林男西濱逆向飆撞轎車畫面曝　倒地當場慘死

快訊／台南汽車旅館雙屍！2女倒臥車內已屍僵

更多熱門

相關新聞

徐巧芯號召全民　反抗政府暴政

徐巧芯號召全民　反抗政府暴政

台北地檢署14日偵辦罷免立委吳思瑤、吳沛憶的罷團疑涉嫌幽靈連署，以被告身分約談罷團6名幹部，引起藍營不滿。對此，國民黨立委徐巧芯15日表示，經過昨晚一夜的沉澱，她深信不疑，現在起，就是中華民國自由民主的保衛戰，需要大家站出來，對抗這個以民主為殼，實則是暴政的政府。

大學擺攤連署罷免　教長：尊重學生言論自由

大學擺攤連署罷免　教長：尊重學生言論自由

罷雙吳四騎士、領銜人涉幽靈連署　6被告交保限制出境

罷雙吳四騎士、領銜人涉幽靈連署　6被告交保限制出境

徐巧芯「誤爆共諜」干擾辦案　許淑華：幫中共掩護？

徐巧芯「誤爆共諜」干擾辦案　許淑華：幫中共掩護？

第3位罷免二階段達標藍委出爐　罷團繼續收件拚5萬份

第3位罷免二階段達標藍委出爐　罷團繼續收件拚5萬份

關鍵字：

大罷免

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8級強風來了　下波「鋒面掃台」時間曝

人妻下體噴血掛急診！醫動完手術抓包她外遇

滿60歲沒退休也能領！她曝勞工「隱藏版獎金」

把握好天氣！　「鋒面雨最大」時間曝

即／科技園區無塵室驚見男屍　半導體工程師躺地亡

即／國民黨蔡甘子被當庭逮捕　3人遭聲押

張藝人設翻車！

懸賞50萬愛貓找到了！台中男PO大把現金與貓合照

即／石牌捷運站隨機行刺　40多歲女背部中刀濺血

中下令停收波音飛機　川普轟中方背信

黑道金牌學霸「京葵」又被抓！60萬車損價1500萬

洗菜加入戰場！指控張藝網路霸凌友人　

恐怖幼兒園女師！　性侵殺害男友4歲女兒

前輔導長內內認了「直播沒人看」

股票暫停交易「只能認賠？」過來人曝2原因：繼續放

更多

最夯影音

更多

Lisa手機桌布曝光　「是LVMH三公子」

#台中 #大里 惡火！母女3人相擁成焦屍 前夫接噩耗崩潰痛哭

林俊傑驚喜現身孫燕姿演唱會！合唱〈我懷念的〉女KEY

【貼心大寶寶】伯恩山犬見媽暴哭秒衝上前　溫柔舔手安慰她

修杰楷偷飛澳門玩！　賈靜雯得知：不用回來了

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面