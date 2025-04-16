記者黃翊婷／綜合報導

民進黨前立委賴品妤卸任後仍經常關心時事議題，有時也會在社交平台分享生活趣事、遊記，日前她分享一組參加泰國潑水節的美照，接著又貼出與男友、苗栗縣議員曾玟學的閃光對話。曾玟學開玩笑稱「我覺得我好像在跟AI情人交往」，賴品妤也幽默回應「圖片尚在生成中請稍後」。

▲賴品妤參加泰國潑水節活動。（圖／翻攝自Facebook／賴品妤，下同。）

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賴品妤13、14日在IG及臉書帳號等社群平台，分享自己參加泰國潑水節的照片和影片，大方秀出好身材，獲得不少粉絲、朋友稱讚。賴品妤昨日（15日）分享和男友曾玟學的對話，雖然兩人每天都會視訊，但曾玟學仍半開玩笑道「我覺得我好像在跟AI情人交往」。

曾玟學還說，現在很多AI影片，他怎麼知道鏡頭另一端是不是真人，而且還會時不時生成一組照片，讓他覺得超可疑。賴品妤也乾脆假裝成AI幽默回答，「圖片尚在生成中請稍後」。

兩人的逗趣互動讓粉絲們也紛紛跟著留言開玩笑，「ㄨㄒ（曾玟學）可以訓練一個『辨別現在跟我聊天的ㄆㄩ（賴品妤）是真人還是AI』的AI來解決這個問題」、「我也覺得我有個AI臉友」、「ㄨㄒ想妳了啦！他要看到三次元的ㄆㄩ」、「他是在問『要回家了沒』」、「好閃，炫耀文」。

▼粉絲認為賴品妤有明星臉，神似女星謝金燕、韓國女團TWICE的成員Momo。