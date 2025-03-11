徐乃麟喊「給黃子佼留一口飯」　賴品妤：必須只能是牢飯

▲民進黨前立委賴品妤。（圖／翻攝賴品妤IG）



記者鄒鎮宇／綜合報導

黃子佼被抓到持有共2259個兒少性影像檔案，遭判刑8個月。藝人徐乃麟表示，「給人留一口飯吃，人生幾十年誰沒有犯錯，人只要誠心的悔改，不管怎樣我們都是鼓勵」引起網友熱議。對此，民進黨前立委賴品妤痛批，若要給黃留一口飯，「必須只能是牢飯」。

徐乃麟11日錄製節目《天才衝衝衝》時，針對黃子佼的案情表示，「給人留一口飯吃，人生幾十年誰沒有犯錯，人只要誠心的悔改，不管怎樣我們都是鼓勵」。此外，一旁的曾國城則說，「酒後情緒不用放在心上，他對於台灣演藝圈是很有貢獻的，他就是個電視公務員，也得過很多成績，這個人過去的成績就這樣全部抹煞，好像把他看成十惡不赦的人，撻伐的嚴重了一點。」

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對此，賴品妤在threads上痛批，「若要幫持有2259部兒童杏欽（性侵）影片的人留一口飯，除了牢飯沒有其他適合的餐點了，必須只能是牢飯」、「不要再用什麼幼幼片、性愛片那種淡化事實的字眼，那些影片就是兒虐、杏欽（性侵）兒童的影片」。

網友看完紛紛留言，「佼尾飯，只有佼尾飯適合」、「他用大量金錢資助這個網站，不論他有沒有持有受害者的影片，他都是每一位受害女子的加害者」、「給他留一口飯，那些受害者誰來幫忙留一口飯？真的不要太自以爲善良欸，善良不是用在這種人身上的」。

▼民進黨前立委賴品妤。（圖／翻攝賴品妤IG）

