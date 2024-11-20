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謝宜容3大聲明撇清「與本人管理無關」　賴品妤轟：證明囂張太久

▲▼賴品妤回應賴勁麟請辭雲豹董事長相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲謝宜容神隱多日發聲明，民進黨前立委賴品妤砲轟「實在過於荒謬」。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者柯沛辰／綜合報導

勞動部勞發署北分署長謝宜容被控職場霸凌害職員輕生，卻神隱多日，直到總統賴清德、行政院長卓榮泰、勞動部長何佩珊都出面道歉，稍早才透過律師發聲明道歉。不過，民進黨前立委賴品妤砲轟，勞動部調查報告避重就輕，對死者不公，而謝宜容聲明看似道歉，實則撇清責任，實在過於荒謬。

謝宜容晚間發出3大道歉聲明，稱有關「部分同仁」反映她說話咆哮、情緒管控不當，造成同仁受挫受傷並承受重大身心壓力，她虛心接受，在此公開道歉，但「發生不幸身故事件，均與本人於機關內領導管理風格、行為、作法無關。」

謝宜容強調，行政調查結果已經載明，輕生者是因「長期盡忠職守超時工作」、「超時工作」、「機關人力配置不合理致未得到工作所需資源或支持」、「未能獲得專業意見協助，該工作過程產生挫折感及孤立無緣」、「自身工作壓力大」等4點，與她領導管理風格、作為做法無關。

至於行政調查認定她在不幸事件發生後「安撫同仁方式、內容及語氣口吻不當」，造成同仁心理壓力無法承受，她也「坦承接受」，「願就本人當下思慮不周舉止向同仁們表達誠摯道歉。」

▲▼謝宜容。（圖／翻攝勞發署北分署網站）

▲北分署長謝宜容。（圖／翻攝勞發署北分署網站）

賴品妤表示，這幾天勞動部的調查報告引發各界不滿，質疑根本是在幫謝宜容解套，明明謝的高壓管理與情緒失控，已被多位離職員工證實，報告卻仍用「目的良善」來淡化其不當行為。這樣的調查結果，根本是在向全台勞工宣告「職場霸凌高壓管理是被默許的」，令人不安且難以忍受。

賴品妤指出，報告雖然提到謝宜容的管理存在問題，例如情緒控管不佳、過度嚴厲，但卻輕描淡寫，僅描述為「執行方式過度嚴厲，忽略人文關懷」，完全沒有點出這些行為實質上已經構成霸凌。這是對死者的不公，也是對全體公務員士氣的嚴重打擊。

如今謝宜容消失多日，在考績會公布懲處後，又委請律師發一篇看不出來有誰能夠被說服或接受的聲明。賴品妤痛批，這種內容說真的不就坐實了分署長在內部囂張太久，這件事情已經引起社會極大不滿都搞不清楚，還敢是一副「你奈我何」的態度，「這種人不妥善處理，將會成為最糟糕的社會示範。」

 
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謝宜容賴品妤

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