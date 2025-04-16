KT唱歌「離麥克風太近」感染？女子罹恐怖病毒：無藥可治

▲女子去KTV唱歌回來後，就感染了單純皰疹病毒。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

圖文／CTWANT

許多人都會去KTV唱歌，不過要小心感染。大陸浙江有一名女子，過去唱KTV時想學明星，就把麥克風靠近嘴巴，沒想到感染了病毒，偏偏目前市面上無藥可治，8年來反覆發作，讓她十分困擾。

根據《都市頻道》報導，女子2017年和閨蜜去KTV唱歌，因為嘴巴離麥克風太近，因此感染了單純皰疹病毒，「當時不知道，嘴巴周圍起水泡，腫痛很癢」，治療好了之後就沒在意，後來復發才知道是感染了單純皰疹病毒。

女子指出，這個病毒終身攜帶，目前市面上無藥可治，只能用藥緩解，還會反覆發作。8年來這些皰疹不斷反覆發作，不只是嘴巴鼻子周圍，今年還傳染到了臉頰上，她提醒大家，「公共場所的公共用品還是要保持距離」。

▲女子8年來嘴上皰疹反覆發作。（圖／翻攝自微博）

經歷曝光後，引發一陣討論，網友認為感染源應該不是KTV的麥克風，「也不一定就是因為這感染的」、「這個有潛伏期的，一般免疫力低下的時候就可能復發，唱歌當時就感覺到發熱變癢，那說明之前就感染了，並且這個治不好，最主要還是提高自身免疫力」、「這是要找KTV麻煩才說的吧」。

據了解，單純皰疹病毒的潛伏期約2至20天，發病7至10天，目前沒有疫苗可預防，嚴重或經常復發單純皰疹感染可考慮口服抗病毒劑，較輕微皮膚感染外用藥劑可改善症狀縮短病程。

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