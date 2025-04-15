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藍黨公職連2天雙北集結「不見朱立倫」　白議員酸：明早才現身都晚了

▲▼民眾黨新北市議員陳世軒今（26日）宣布卸下新北黨部主委職務，未來將由前秘書長周台竹接任。（圖／翻攝自Facebook／陳世軒）

▲民眾黨新北市議員陳世軒。（資料圖／翻攝自Facebook／陳世軒）

記者袁茵／新北報導

台北地檢署昨（14日）搜索罷免綠委吳思瑤、吳沛憶團體，新北檢調今（15日）赴國民黨新北市板橋區、三重區黨部搜索，並連續約談多位國民黨幕僚、罷團領銜人，但卻不見國民黨主席朱立倫。民眾黨新北市議員陳世軒15日深夜感嘆，看到藍黨公職在北檢、新北檢前發聲，讓他很有感觸，哪個不是過去民眾黨喊的「今天柯文哲，明天任何人」？然而卻不見朱立倫身影，一黨領導者應站在第一線跟所有人同在，哪怕明天早上才出現都晚了。

陳世軒15日晚間發文表示，自己連續2天透過直播看著昨晚在北檢、今晚在新北檢前，國民黨雙北立委、議員們拿著麥克風，替在地檢署內的同事發出不平之鳴，「這讓我有很深的感觸，去年延續到現在都還沒結束的點滴再度浮現」。

陳世軒提到，國民黨黨公職人員們這2天站的地方，對於身為民眾黨的他來說，是熟悉卻又極度厭惡的地方，因為這是民眾黨從去年8月底至今，依舊努力堅持並對抗的單位，「這2天國民黨喊的綠色恐怖、政治迫害，哪一個不是過去這7個多月來，民眾黨所聲嘶力竭的『今天柯文哲，明天任何人』？你們以為的口號標語，如今一語成讖」。

▲▼快訊／國民黨部遭搜索2人移送　支持者聚集新北檢！四叉貓現身直播。（圖／記者陳以昇攝）

▲國民黨新北市黨部號召支持者集結抗議。（圖／記者陳以昇攝）

陳世軒指出，自己永遠無法忘記去年8月30日那天，前民眾黨主席柯文哲住家、民眾黨辦公室遭搜索，即使知道自己力量很微小，民眾黨從上到下一心全力捍衛、也極力對戰不公不義，因為民眾黨知道，不能夠屈服在民進黨的綠色威權之下，不能夠被民進黨的迫害擊倒，由下而上發動到北檢前給柯文哲加油，有步調的知道該知道的消息，「該做的行動，我們有人帶領，不讓黨公職孤單行動，不讓支持者無所適從」。

陳世軒說，很可惜的是，國民黨黨公職這2天在雙北集結，卻沒看到國民黨主席朱立倫的身影，「我心想作為一黨的領導者，在黨遭檢調搜索、黨職、青年軍們一一被帶走之際，應該站到第一線跟黨的所有人同在，拿出魄力、提振士氣、穩定軍心、不畏戰、更不怕衝撞，讓支持者、黨公職們看到黨主席的擔當跟作為。」

陳世軒稱，更重要的是，身為最大在野黨的黨魁，面對司法的不公義、威權的迫害，理當為民挺身而出，只是連續2晚朱立倫的缺席，就算明（16日）早上出現又如何？國民黨現在面臨新北黨部、地方辦公室都被搜了，這是何等的大事，地方是何等的恐懼，朱卻還得等到明天才現身，「朱主席哪怕明早才出現，都晚了」。

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