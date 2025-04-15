快訊／國民黨部遭搜索2人移送　支持者聚集新北檢！四叉貓現身直播

記者陳以昇、柯沛辰／新北報導

國民黨新北市板橋區、三重區黨部15日遭檢調搜索，罷免綠委張宏陸的領銜人徐偉豪、副領銜人賴志宏傍晚移送新北檢複訊，現場聚集約50多名聲援民眾，還有人高喊「賴清德下台！」為此，土城分局部署約30多名警力，網紅「四叉貓」也到場直播。

▲國民黨新北市黨部號召支持者集結抗議，四叉貓也現身直播。（圖／記者陳以昇攝）

檢調15日大動作搜索國民黨新北市黨部，國民黨新北市黨部也在網路上發起號召，呼籲藍營支持者晚間8點在新北地檢署前集結，抗議司法欺壓。土城警分局為避免衝突發生，已經部署警力戒備。

▲藍營支持者氣憤高呼「賴清德下台！」（圖／記者陳以昇攝，下同）

新北檢接獲民進黨立委蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸、李坤城罷免案疑有偽造情資，經向中央選舉委員會、新北市選委會調取罷免提議資料分析比對、查證後，發現提議名冊涉刑法偽造文書、違反個人資料保護法等罪嫌，因此15日指揮調查局新北市調查處、北部地區機動工作站，兵分30路搜索。

搜索地點包括板橋區、三重區、鶯歌區等被告住居所、辦公處所，以及國民黨區黨部等地，帶回被告、證人逾20人。將陸續移送新北檢複訊，全案朝偽造文書、違反個人資料保護法等罪擴大偵辦。15日晚間，罷免張宏陸的領銜人徐偉豪、副領銜人賴志宏移送新北檢複訊。