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桃園市客家文化基金會　新任董監事橫跨產官學堅實陣容

▲桃園市客家文化基金會新任董監事

▲桃園市客家文化基金會，新任董監事橫跨產官學堅實陣容。（圖／客家文化基金會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市客家文化基金會14日召開第六屆第一次董監事會議，正式揭開新一屆任期序幕；本屆董監事陣容堅強，特別引入來自公協會、影視媒體、設計文創、學術研究及政府單位等十大領域的新任董監事，展現橫跨產、官、學的堅實陣容，塑造出更具策略整合力與創新動能的客家文化推廣團隊。

本屆新任董監事涵蓋多元的專業背景，政府與商業領域方面，包括桃園市政府新聞處處長羅處東，具備豐富的公共政策與媒體經驗，能強化市政資源的連結；台灣客家總商會會長葉春榮，長年深耕產業界，積極串聯產業網絡與民間資源；影視領域則有瀚草影視董事長湯昇榮與德國之聲台北辦事處主任鄒宗翰，他們將國際傳播視野與影像語言導入客家文化行銷，拓展文化影響力。

▲桃園市客家文化基金會新任董監事

設計與文創方面亦集結優秀人才，包括台灣設計研究院副院長林鑫保、影像導演彭啟原、源古本舖創辦人古正君、客家電視台節目部經理羅亦娌，以及台灣藝術時尚協會理事黃秀瑾，他們將創意設計、美學思維與文化精神相融合，為客家文化注入更多元且當代表達形式。

學術界方面，則有馬華文學家鍾怡雯及中央大學副教務長王俐容兩位學者加入，透過深厚的學術根基與文化觀點，推動客家文學與研究向下扎根、向外拓展。新團隊的加入象徵基金會即將展開嶄新篇章，未來將鎖定「產業鏈結」、「文學推廣」、「人才培育」三大核心任務，透過跨界合作、整合資源，進一步累積桃園朝全球新客都的量能。

桃園客家文化基金會董事長張善政表示：在新任董監事加入後，與既有實力的續任委員強強聯手，堅強的陣容將共同推動客家文化發展。此外，桃竹竹苗將密切合作，攜手推動客家政策與文化發展，以實際行動推動更具前瞻性的客家文化發展策略。

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