南消健康數位轉型再進化　力推全國首創智慧健康APP臨床試驗

▲台南市消防局與國立陽明交通大學合作，攜手推動智慧健康APP臨床試驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局與國立陽明交通大學合作，攜手推動「多國語言智慧型手機程式應用於消防員職場健康促進：跨國臨床試驗研究」計畫，正式啟動本土化試驗應用。

此研究由國科會支持，已邁入第3年，並在北美地區取得實質成效，成功改善消防人員的健康指標。此次台南市消防局率先引進該技術，成為全國首創實施單位，期盼提升消防同仁的身心靈健康，為第一線救災英雄建立更堅實的健康防護網。

該智慧型手機APP結合行為科學與數位健康管理技術，針對消防員高壓、輪班、危險工作環境所導致的身心健康問題，設計專屬介面與功能，協助使用者養成健康生活習慣，並可透過數據回饋掌握自我健康狀況。陽明交大衛生福利研究所藍凡耘醫師研究團隊此次透過國立成功大學附設醫院林志豪醫務秘書協助促成與台南市政府消防局的實地合作。

台南市長黃偉哲表示，目前國內外一般都是重視消防人員的急救跟服務品質，很少有團體是針對消防人員的健康提出改善方案的，這個APP在國內率先由台南市來試辦，之後再推廣至全國，實在是消防人員的一大福音。

消防局李明峯局長表示，消防人員平時執行火災搶救、緊急救護、災害應變等各項任務，身心壓力極大，健康議題不容忽視。本次計畫導入國際級臨床試驗標準，結合學研與實務經驗，展現出消防局對員工健康福祉的高度重視與積極作為。

未來，消防局將持續與研究團隊密切合作，追蹤計畫成果，並依據實證結果進一步優化內部健康促進措施，期望打造更健康、更具韌性的消防團隊，提升整體公共安全能量。