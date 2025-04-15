正妹車禍喬肩頸！控復建師「抓胸捏乳頭」　法官判無罪理由曝

▲高雄正妹車禍受傷，去復健治療疑似遭復健師按胸性騷。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名正妹小莉（化名）因車禍受傷導致手部、脊椎不適，他到復健診所找復健師治療，不料復健師卻疑似在按摩過程中將手伸進小莉的衣服內，觸摸、抓揉她的胸部和乳頭，小莉覺得不舒服，事後向諮詢師哭訴並決定提告復健師性騷擾，復健師坦承有觸碰到小莉的副乳及胸部，但法官認為，這是必要的醫療行為，且無法認定復健師有抓揉小莉的乳房或乳頭，因此判復健師無罪。

判決指出，小莉是在2023年8月間發生車禍受傷，導致手部、脊椎不適，8月14日下午4時許她到復健診所治療，復健師竟在對她按摩時，沒告訴她將觸及私密部位並取得同意，就將手伸進她的上衣內，觸摸、抓揉她的胸部並觸碰乳頭，小莉雖然感到不舒服，但還是強忍了下來。

治療結束後，小莉傳「我好像被性騷擾了」、「復健科男醫師突然未經過我同意按我副乳，甚至整隻手摸我胸部…我害怕」的訊息給諮詢師，直覺被性騷擾了，後來也勇敢提告。

復健師則辯稱，小莉車禍受傷的部位，一開始是手腕，後來懷疑是肩頸的問題，所以治療的部位就是她的肩、頸、手部，肩頸的治療除了頸椎外，肩頰骨、肩膀，包括胸大肌、胸小肌都是常見的治療部位，因為胸肌被覆蓋在乳房的脂肪底下，所以觸碰到告訴人的胸部是正常的，這是醫療的必要行為。

法官根據相關事證，認為復健師雖然有碰到小莉的副乳及胸部，但屬於必要的醫療行為，加上沒有證據證明復健師有抓揉小莉的乳房或觸碰乳頭，因此判復健師無罪，全案可上訴。