挺罷吳藍軍是「中華民國保衛戰」　徐巧芯：民進黨將迫害老百姓

▲針對罷吳團體涉連署造假遭約談，徐巧芯抗議司法不公。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

調查局北市調處昨日搜索罷免雙吳案的召集人劉思吟、領銜人李孝亮等人，以及參與罷免雙吳的國民黨青年部前主任、立委羅智強助理陳冠安也被搜索並帶回調查局。國民黨立委徐巧芯今（15日）高喊，「這是一場中華民國的保衛戰！」民進黨沒有殲滅在野黨是不可能罷休的，而如果所有人都感到害怕，不敢說話，不敢為青年人發聲，縱容著司法檢調作為民進黨政治攻防的工具，那接下來受迫害的就是普通人民。

調查局偵辦立委吳沛憶、吳思瑤罷免涉幽靈連署案，昨天搜索約談國民黨青年軍「罷吳四騎士」陳冠安、賴苡任、滿志剛、劉思吟、罷吳領銜人李孝亮及劉思吟丈夫林叡共6人到案，台北地檢署漏夜複訊後，依偽造文書等、違反個資法等罪命6人分別以20萬至50萬元交保、均限制出境出海。

徐巧芯對此指出，台灣的民主現在已經幾乎被民進黨的執政毀掉一大半，「沒有殲滅在野黨們，民進黨是不可能罷休」，民進黨這麼做是為了讓大家感到害怕，尤其讓藍營的選民感到害怕。她強調「如果我們每一個人可以一起勇敢，而不是每一個人一起懦弱，我們才有可能在民主社會當中，保留下唯一倖存的一席之地」。徐巧芯認為，如果所有人都感到害怕，不敢說話，不敢為青年人發聲，縱容著司法檢調作為民進黨政治攻防的工具，那接下來受迫害的就是人民了。

徐巧芯說，中華民國自從建國以來，本來是亞洲第一個民主共和國，到台灣以後，歷經很多的事件，當初黨外的民進黨崛起，大家認為他們爭取的是民主自由，是捍衛司法權利，但如今當民進黨當政9年之後，比過去還要過份，建立在一個假的民主制度上，實際上就是實施了戒嚴式的暴力，用一切手段清算在野黨，讓這個社會只能剩下民進黨的聲音。

徐巧芯強調，中華民國建國這麼多年，當大家以為台灣走到一個民主開放自由的社會，但卻在民進黨執政9年之後，即將要把這一切的權力全部收回去了。她表示，國民黨作為在野黨永遠是拿雞蛋丟著這個高牆，但當丟雞蛋的人變得越來越少，這個城牆變得越來越厚的時候，所有人都將被囚禁在這個牢籠之中，這不是台灣人想要看到的未來，因此呼籲大家現在就要行動，出來投下不同意罷免，這樣就代表保衛中華民國，「請大家站出來一起保衛這個國家僅剩的自由。」