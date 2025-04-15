果粉注意！Apple Watch 「10週年徽章免費換」　實體兌換方式看這

記者蘇晟彥／綜合報導

為推廣健身帶來的好處，同時也恰逢Apple Watch 10周年，蘋果 14 日宣布只要在 24日當天，透過Apple Watch 完成完成三個「活動記錄」圓圈，即可獲得「Global Close Your Rings Day」限量特別獎章以及適用於「訊息」的 10 款動畫貼圖和一枚動態徽章。此外，從 24 日起，果粉可至全球各地 Apple 零售店直接索取該款別針，不需要特別完成任務。

過去 10 年來，Apple Watch 的「活動記錄」圓圈為使用者提供簡易、有趣且可自訂的方式，協助維持日常活動量。為了推廣透過日常運動追求更健康的生活，4 月 24 日當天，所有 Apple Watch 使用者只要完成三個「活動記錄」圓圈，即可獲得「Global Close Your Rings Day」限量特別獎章與適用於「訊息」的動畫貼圖，同時更可以直接到店裡兌換「實體版」，證明信仰價值。

Apple 營運長 Jeff Williams 表示：「Apple Watch 改變了人們看待、監測及參與健身與健康的方式。十年前，我們推出『活動記錄』圓圈，自此， Apple Watch 已發展出一整套全面的功能，賦能每位使用者。我們幾乎每天都會收到使用者來信，分享 Apple Watch 如何從激勵他們每天多動一點，到改變整體健康軌跡，為他們的生活帶來影響力。」

▼除了Apple Watch上的紀念徽章外，也可以到實體店兌換實體別針。



4 月 24 日：「Global Close Your Rings Day」

在 4 月 24 日這一天，Apple 鼓勵 Apple Watch 使用者做自己喜愛的事、挑戰自我，或嘗試新事物，並以 #CloseYourRings 標籤分享自己的行動。圓滿三個「活動記錄」圓圈的使用者，將可獲得限量版獎章，以及適用於「訊息」的 10 款動畫貼圖和一枚動態徽章。

慶祝「Global Close Your Rings Day」，顧客可以獲得一枚以該獎章為靈感設計的特別徽章別針，從 24 日起，果粉可至全球各地 Apple 零售店索取該款別針，數量有限，送完為止。