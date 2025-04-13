iPhone回歸美國製造「最大難題曝光」　分析師：根本行不通

▲在這場美中貿易戰之中，蘋果與iPhone成為最受關注的話題。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

川普政府對中國實施一系列關稅，讓外界預期蘋果（Apple）可能不得不「首度」在美國生產iPhone。但《美聯社》指出，蘋果20多年前開始在中國打造的複雜供應鏈，以及現實層面的價格與銷售問題，都是回歸美國製造的關鍵難題。

報導指出，自從18年前第一款iPhone上市以來，蘋果大部分iPhone都在中國生產，儘管美國對中國稅率已經提高到145%，仍不太可能改變這種情況。

阻礙蘋果把生產轉回國內的因素，包括該公司1990年代起，在中國打造的複雜供應鏈。在美國建立新工廠，不僅將耗時數年、耗資數十億美元，這些成本還可能導致iPhone價格推高至3倍，威脅主打商品的銷售。

▲蘋果尚未針對關稅問題發表評論。圖為執行長庫克。（圖／路透）

韋德布希證券公司（Wedbush Securities）分析師艾夫斯（Dan Ives）斷言，「在美國生產iPhone的想法根本行不通」，這也反映了投資界的普遍觀點。

艾夫斯估計，如果iPhone產地從中國或印度移回美國，價格可能從現在的1000美元（約新台幣3.2萬元）左右，飆升至3000美元（約新台幣9.7萬元）以上。如果要把生產移回國內，最快也要到2028年才會完成，「價格變動將劇烈到難以想像。」

蘋果迄今尚未評論關稅帶來的影響，但首席執行長庫克（Tim Cook）可能在5月1日法說會上談到相關話題。自從川普政府2日宣布對等關稅以來，蘋果股價暴跌15%，市值縮水5000億美元。

川普11日已經宣布，電腦、半導體、智慧型手機等電子產品，得以豁免對等關稅。但外界認為，美國之後仍可能對電子產品徵收新關稅。