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「請政治退出校園」！北藝大學生要求罷免攤滾出去：真的很低能

近日各大專院校都出現學生設置的罷免連署攤，其中也有北藝大，但也有在校生對此表示不滿，而教育部長鄭英耀則表示這是學生言論自由。（圖／翻攝畫面）

▲近日各大專院校都出現學生設置的罷免連署攤，其中也有北藝大，但也有在校生對此表示不滿。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

多所大專院校學生於校內設置罷免攤位，引發政治進入校園爭議，雖然教育部長鄭英耀昨（14日）受訪時聲稱應尊重學生言論自由與公民的活動，相較以往民進黨在野時期反對政治進入校園，讓不少大學師生為之錯愕。據了解，國立台北藝術大學不少學生對校內出現罷免攤位感到不滿，8日就有學生在社群平台Dcard上發文表示，「學校的罷免團體能不能滾？」痛批青鳥就像邪教宣傳一樣，入侵校園各個場合，「真的很低能」！PO文如同先知打臉鄭英耀和民進黨的雙重標準。

近日多所大專院校皆有青鳥在校內設置罷免攤位，其中包括台大、清大、中山、政大，而北藝大也有學生開始設置攤位，並於校內社團「北藝廣告資訊平台」發文號召支持者前來連署，更有不少學生送食物，鼓勵大家一起前來參與連署。

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獨／教育部長慘遭大學生打臉！　北藝大學生要求罷免攤位滾出去

教育部長鄭英耀14日接受媒體訪問時，也針對學生於各大專院校內設置罷免擺攤做出回應。他表示，在不涉及詆毀或影響公共安全的前提下，言論自由與具有公民意識的活動都應與尊重，除非是來自校方的政黨活動才有被禁止的必要。

近日各大專院校都出現學生設置的罷免連署攤，其中也有北藝大，但也有在校生對此表示不滿，而教育部長鄭英耀則表示這是學生言論自由。（圖／翻攝畫面）

▲北藝大有在校生對學校出現罷免連署攤表示不滿。（圖／翻攝畫面）

不過，針對這次的連署活動，也並非所有學生都對校內出現罷免攤買單，持反對聲量的學生更是於Dcard上發文痛訴「學校的罷免團體能不能滾？」「請政治退出校園」，也於貼文內表示，「本來對政治沒太多想法，但因為青鳥的病毒式入侵宣傳搞到反綠」，並強調「像邪教一樣入侵學校各大場合真的很低能」。

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