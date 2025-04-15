獨／靠「女星20次激戰」成名　新銳導演全家因一場火被告

▲新銳導演邱新達(左起)、女主角高宇蓁合作新電影，豈料導演全家因一場意外遭提告。（資料圖／后花園影像製作提供）

記者黃宥寧／台北報導

女星高宇蓁首度躍上大銀幕，挑戰飾演風塵女子，在國片《鳳姐》中與男客激戰20場，演出尺度大膽，聲勢水漲船高。然而，該片新銳導演邱新達名下2家公司的登記地址，發生爆炸火警，波及多戶住商挨告。士林地檢署偵結，認其父管理失當，依《刑法》公共危險罪起訴，並聲請簡易判決處刑；邱新達與其母則因未涉實際管理，獲不起訴處分。

火警發生於2024年7月12日清晨，新北市汐止區康寧街一棟13層大樓突傳爆炸巨響，8樓竄出濃煙，火勢迅速蔓延，造成至少21戶住宅與商業空間損毀。新北市消防局於凌晨5時57分接獲通報，派出42輛車、92名人力馳援，火勢於7時21分控制。

根據當時記錄，起火地點位於8樓某倉庫，屋內2人曾試圖以滅火器撲救，但因火勢過猛而倉皇逃出，之後屋內傳出疑似爆炸聲響。火勢延燒至上層與鄰近空間，牆面熏黑、家具水損，災民損失估計動輒數百萬元。

經調查，起火建物為3家公司共同登記地址，分別為邱新達母親擔任負責人的科技公司，以及邱新達名下2間影像與創意公司。檢方指出，倉儲空間與設備實際由其父邱興龍管理。

▲鋰電池爆炸釀火災，國片《鳳姐》新銳導演父遭起訴。（圖／資料照）

檢方認為，邱興龍明知鋰電池易燃，仍以延長線同時為多顆鋰電池充電，導致電流過載並引爆火勢。此次火警波及天花板、輕鋼架、矽酸鈣板與窗戶等結構，鄰近住戶亦受濃煙與滅火水損害，構成公共危險，依《刑法》第175條第3項起訴。

部分住戶曾主張應依《刑法》第173條第2項「燒燬住宅罪」論處，但檢方依據消防局鑑定與現場照片判定，火勢雖波及居家空間，但未損及建物主體結構，依法不符構成要件，故未採納。

至於導演邱新達與其母，檢方指出，雖兩人為登記負責人，但並無參與現場設備配置與充電行為，亦無失職情節，最終獲不起訴處分。

邱新達去年推出電影《鳳姐》，由高宇蓁主演、描述風塵女子命運沉浮，入選國際影展並獲得高雄電影節觀眾票選冠軍。片中描寫社會邊緣人現實，片外卻因家人涉及公共危險案陷入爭議，導演形象也備受考驗。