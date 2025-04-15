　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／靠「女星激戰20次」成名　新銳導演邱新達全家因一場火被告

▲陳美鳳(右2)和《鳳姐》導演邱新達(左起)、女主角高宇蓁、男主角黃冠智合影。（圖／后花園影像製作提供）

▲新銳導演邱新達(左起)、女主角高宇蓁合作新電影，豈料導演全家因一場意外遭提告。（資料圖／后花園影像製作提供）

記者黃宥寧／台北報導

女星高宇蓁首度躍上大銀幕，挑戰飾演風塵女子，在國片《鳳姐》中與男客激戰20場，演出尺度大膽，聲勢水漲船高。然而，該片新銳導演邱新達名下2家公司的登記地址，發生爆炸火警，波及多戶住商挨告。士林地檢署偵結，認其父管理失當，依《刑法》公共危險罪起訴，並聲請簡易判決處刑；邱新達與其母則因未涉實際管理，獲不起訴處分。

火警發生於2024年7月12日清晨，新北市汐止區康寧街一棟13層大樓突傳爆炸巨響，8樓竄出濃煙，火勢迅速蔓延，造成至少21戶住宅與商業空間損毀。新北市消防局於凌晨5時57分接獲通報，派出42輛車、92名人力馳援，火勢於7時21分控制。

根據當時記錄，起火地點位於8樓某倉庫，屋內2人曾試圖以滅火器撲救，但因火勢過猛而倉皇逃出，之後屋內傳出疑似爆炸聲響。火勢延燒至上層與鄰近空間，牆面熏黑、家具水損，災民損失估計動輒數百萬元。

經調查，起火建物為3家公司共同登記地址，分別為邱新達母親擔任負責人的科技公司，以及邱新達名下2間影像與創意公司。檢方指出，倉儲空間與設備實際由其父邱興龍管理。

▲▼ 汐止科學園區驚傳火警 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲鋰電池爆炸釀火災，國片《鳳姐》新銳導演父遭起訴。（圖／資料照）

檢方認為，邱興龍明知鋰電池易燃，仍以延長線同時為多顆鋰電池充電，導致電流過載並引爆火勢。此次火警波及天花板、輕鋼架、矽酸鈣板與窗戶等結構，鄰近住戶亦受濃煙與滅火水損害，構成公共危險，依《刑法》第175條第3項起訴。

部分住戶曾主張應依《刑法》第173條第2項「燒燬住宅罪」論處，但檢方依據消防局鑑定與現場照片判定，火勢雖波及居家空間，但未損及建物主體結構，依法不符構成要件，故未採納。

至於導演邱新達與其母，檢方指出，雖兩人為登記負責人，但並無參與現場設備配置與充電行為，亦無失職情節，最終獲不起訴處分。

邱新達去年推出電影《鳳姐》，由高宇蓁主演、描述風塵女子命運沉浮，入選國際影展並獲得高雄電影節觀眾票選冠軍。片中描寫社會邊緣人現實，片外卻因家人涉及公共危險案陷入爭議，導演形象也備受考驗。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
苗栗最年長人瑞、立委陳超明母陳林白菜辭世　享嵩壽110歲
獨／靠「女星20次激戰」成名　新銳導演全家因一場火被告
關稅戰最大苦主！3億買299張台積電　每股均價1042元
快訊／川普火速出手！　美教育部：凍結哈佛22.6億美元聯邦補
無懼川普威脅「撤資90億美元」　哈佛強硬拒絕：不接受思想審查
畫面曝！柬國遣送「百名涉詐台人」至中國　恐被判無期
WBC美國隊第一人選！　賈吉接任隊長霸氣喊話：楚奧特一起來
快訊／貨車違規右轉！　19歲騎士撞上「腎臟破裂」命危
台積電遭點名！川普擬對半導體、藥品加徵關稅　商務部展開調查
光陽內鬥！　董事長公然「揭瘡疤」請辭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

畫面曝！柬國遣送「百名涉詐台人」至中國　恐被判無期

快訊／板橋貨車送菜違規右轉！19歲騎士撞上「腎臟破裂」命危

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

獨／靠「女星20次激戰」成名　新銳導演全家因一場火被告

貴婦奈奈的「機智逃亡生活」直擊　撿別人不要的來用

貴婦奈奈遭黑白兩道追殺　網紅始祖淪亡命之徒

貴婦奈奈與黃博健關係生變　3個字曝現況

貴婦奈奈將投案！　逃亡7年突寫「千字文」爆祕辛

罷雙吳四騎士、領銜人涉幽靈連署　6被告交保限制出境

快訊／台中民宅凌晨3死惡火　母緊抱2幼女燒到碳化

嘉義女騎士壓困車底！　自行爬出起身...隔天突身亡

#舉重 槓鈴撞牆破大洞　她看直接傻眼拿筆簽名紀念

【載具富翁】印載具紋身貼去便利商店實測大成功！

【烈焰狂燒】 #陽明山 小油坑恐怖火舌狂竄

【徵未來兒媳婦】爸搞笑列各種優點XD

【婚前VS.婚後】重溫老婆婚前穿搭 老公見反差超大笑翻

#國道 白車疑未減速追尾名車　車頭全撞毀...目擊駕駛驚叫

正妹媽深情唱蔡健雅《Beautiful Love》 結尾撩頭髮太美惹！

【泰格與雪兒】牡羊座藏不住

#高雄 「 #討錢姊 」要不到300怒打人　反遭男子拿安全帽海K！

畫面曝！柬國遣送「百名涉詐台人」至中國　恐被判無期

快訊／板橋貨車送菜違規右轉！19歲騎士撞上「腎臟破裂」命危

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

獨／靠「女星20次激戰」成名　新銳導演全家因一場火被告

貴婦奈奈的「機智逃亡生活」直擊　撿別人不要的來用

貴婦奈奈遭黑白兩道追殺　網紅始祖淪亡命之徒

貴婦奈奈與黃博健關係生變　3個字曝現況

貴婦奈奈將投案！　逃亡7年突寫「千字文」爆祕辛

罷雙吳四騎士、領銜人涉幽靈連署　6被告交保限制出境

快訊／台中民宅凌晨3死惡火　母緊抱2幼女燒到碳化

阿北買點數卡救敘利亞美女軍官　屏東內埔警識破阻詐2萬

ET民調／吸菸族心聲首公開！51.5%反對漲菸捐 　76.8%認為稅賦公平嚴重失衡，漠視吸菸族權益

金星順行還是不開心！命理師點名「5星座」壓力感滿滿

苗栗最年長人瑞、立委陳超明母陳林白菜辭世　享嵩壽110歲

《SCOOL》男星直播唱跳「帕拉梅拉」被炎上！　566字黑文致歉

侯孝賢患失智症「隱身2年」瘦了！0偽裝街頭散步…近況照全被拍

川普關稅衝擊　韓國政府宣布：向晶片產業提供7500億元補助

關稅戰最大苦主！皇翔3.11億買299張台積電　每股均價1042元

HONDA「當家主力小車Fit」傳大改款！車室空間放大搭上省油新油電

罷吳團體涉連署造假！6被告保金230萬　羅智強霸氣喊：我全出

【載具富翁】印載具紋身貼去便利商店實測大成功！

社會熱門新聞

雲林男西濱逆向飆撞轎車畫面曝　倒地當場慘死

台中惡火母緊抱2幼女燒到碳化

貴婦奈奈將投案！　逃亡7年突寫「千字文」爆祕辛

貴婦奈奈的「機智逃亡生活」直擊　撿別人不要的來用

獨／台灣最神祕兇殘黑幫頭子落網

貴族高三生狂揍人手脫臼送醫　學弟被打竟晾一邊

林明佐自爆腫瘤已轉移　強切恐終身癱瘓

爆乳女荷官攬客　韓亞諾狂輸3萬

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

中壢三仙巷淫窟又被抄！白皙女低胸短裙裝攬客

陽明山狂燒！空勤總隊「扛4大困難」救援

貴婦奈奈與黃博健關係生變　3個字曝現況

吸金2.2億！國防部資通電少校夫婦確定要入監

遊歐53天只要15萬　2退休高官為8000開撕

更多熱門

相關新聞

台南白車拒攔查逃竄　駕駛酒測超標慘了　

台南白車拒攔查逃竄　駕駛酒測超標慘了　

台南市警善化派出所員警13日晚上7時許執行巡邏勤務時，在善化區民權路上見一輛白色轎車左右搖擺行駛，員警示意停車受檢，該車駕駛逕行加速竄逃，員警尾隨約2公里，該車紅燈左轉與另部自小客車相撞後被警方查獲，王姓駕駛人酒測值超標，全案依公共危險等罪嫌送辦。

毒蟲拒盤查闖紅燈一路逆向　22張罰單最高噴10萬

毒蟲拒盤查闖紅燈一路逆向　22張罰單最高噴10萬

馬公分局強力取締交通違規　小客車塞6人駕駛無照

馬公分局強力取締交通違規　小客車塞6人駕駛無照

酒後砍死前妻偷車落跑　恐怖男酒駕先判囚8月

酒後砍死前妻偷車落跑　恐怖男酒駕先判囚8月

撞倒雙載老夫婦害骨折　苗栗男竟嗆：我就是肇逃

撞倒雙載老夫婦害骨折　苗栗男竟嗆：我就是肇逃

關鍵字：

高宇蓁新稅導演公共危險

讀者迴響

熱門新聞

雲林男西濱逆向飆撞轎車畫面曝　倒地當場慘死

快訊／8級強風來了　下波「鋒面掃台」時間曝

赴韓旅遊注意！日本「止痛神藥」不能帶

前大使介文汲預言：川普30天後必向中國求和

台中惡火母緊抱2幼女燒到碳化

貴婦奈奈將投案！　逃亡7年突寫「千字文」爆祕辛

張兆志公開「霸凌前妻」黑粉群　點名陳沂、鍾明軒

NBA太陽開除去年才簽16億合約教頭

貴婦奈奈的「機智逃亡生活」直擊　撿別人不要的來用

美飛機墜毀6死！罹難者全是高學歷菁英

歌手JJJ病逝　經紀公司悲痛證實

家裡超窮！大學打工「每天30元吃飯」　她逆轉進台積電

獨／台灣最神祕兇殘黑幫頭子落網

貴族高三生狂揍人手脫臼送醫　學弟被打竟晾一邊

林明佐自爆腫瘤已轉移　強切恐終身癱瘓

更多

最夯影音

更多

嘉義女騎士壓困車底！　自行爬出起身...隔天突身亡

#舉重 槓鈴撞牆破大洞　她看直接傻眼拿筆簽名紀念

【載具富翁】印載具紋身貼去便利商店實測大成功！

【烈焰狂燒】 #陽明山 小油坑恐怖火舌狂竄

【徵未來兒媳婦】爸搞笑列各種優點XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面