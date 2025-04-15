病患定期回診「腎功能」卻一直很差　醫生曝關鍵元凶

▲一名女病患明明有定期回診，但腎功能卻遲遲未改善，原因竟是生活習慣太隨興。（圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

一名患有慢性腎衰竭、慢性腎絲球炎的55歲女子明明有規律回診，但病況卻遲遲沒有改善，直到醫生詢問後才發現，她吃藥不定時，飲食也沒忌口，生活習慣相當「隨興」，才導致腎功能一直沒進步。醫生建議，為了保護腎臟，應該每日做好5項刻意護腎的舉動，才能改善腎功能，避免腎病找上門。

醫生洪永祥在臉書粉絲團「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」分享一名病例，這位55歲家庭主婦患有慢性腎絲球炎、慢性腎衰竭第三期，對方明明都有規律回診，但腎絲球過濾率一直控制得不是很理想，直到他詢問了女子平常的生活情況後，才終於找到原因。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲女子吃藥時間非常不規律，有時晚起床還會忘記吃。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

原來女子雖然有定期回診，但平日卻沒有規律服藥，有時晚起床還會忘記吃，沒有控制蛋白質攝取，只是平時少吃一點肉，沒有刻意運動，只有每天走路買菜、打掃家裡，沒有計算每天喝水量，也沒有避開含糖飲料與加工食品，睡眠時間也不固定，假日還會熬夜，這種隨興的護腎方式，腎功能當然不會進步。

洪永祥也分享有效改善腎功能的5項刻意護腎行動，「刻意護腎」是緊盯著自己，每日有意識特意地去做護腎的相關行動，包含刻意喝水、刻意飲食、刻意運動、刻意睡眠以及刻意選擇與避開，詳細方式如下。

一、刻意喝水：腎臟是一個過濾器，水進、水出可以把尿毒素給帶出身體，若沒有嚴重水腫、肺積水、心臟衰竭等需要限水的理由，務必要刻意算出自己每天正確的水量，喝足體重3%至4%的白開水，請刻意去買一個有容積刻度水壺，把一天需要的喝水量刻意完成。

二、刻意飲食：腎臟病飲食最重點一定要限磷、限鉀、限蛋白，每天三餐、點心及宵夜都刻意記錄並檢討，每天一定要刻意限制攝取蛋白質在五份內，刻意避開高磷高鉀的食物。

三、刻意運動：必須每天刻意安排出30分鐘執行中等強度以上的有氧運動，每週至少要有5天。

四、刻意睡眠：一定要刻意排開所有熬夜藉口與原因，刻意要求自己晚上11點前入睡，睡足6至8小時的優質睡眠。

五、刻意選擇與避開：刻意選擇天然當令當季，高纖高抗氧化護腎食物，避開傷腎高油鹽糖加工食品與含糖飲料。