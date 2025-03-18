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醫曝高危險因子8大口訣 高　傳授「護腎8守則」

▲花蓮門諾醫院日前舉辦「你的腎臟健康嗎？」宣導活動。（圖／門諾醫院提供，下同）

花蓮門諾醫院舉辦「你的腎臟健康嗎？」宣導活動。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

每年3月的第二個星期四「世界腎臟日」，呼籲民眾重視慢性腎臟病的早期檢測及預防。花蓮門諾醫院日前在門診大廳舉辦「你的腎臟健康嗎？」透過闖關活動幫民眾量血壓、測BMI、健康諮詢，早一步阻絕腎病變。腎臟內科醫師李坤峰強調：「控制三高、規律運動、健康飲食、體重控制、多喝水、不抽菸、避免服用不當藥物及定期檢查腎功能，才能掌握「腎」利人生。
 
腎臟是由許多腎絲球與腎元所組成，含豐富的微血管，如果血壓、血糖或血脂控制不好，會造成血管壁傷害及病變。血壓若未控制好，身體處在高血壓狀態時，腎臟無法有效過濾身體的廢物，將導致腎臟病發生，而身體處在高血糖狀態時，也將導致腎絲球硬化及腎元破壞。

▲花蓮門諾醫院日前舉辦「你的腎臟健康嗎？」宣導活動。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲▼活動現場透過闖關活動幫民眾量血壓、測BMI、健康諮詢，藉此早一步阻絕腎病變。

 李坤峰表示，腎臟是沉默的器官，慢性腎臟病初期通常沒有明顯的症狀，而民眾可能正處於腎功能逐步惡化的情況下仍不自知；想避免腎臟生病應積極預防三高上身，並遵守腎臟保健的八項黃金守則，包括監測及控制三高、規律運動、健康飲食、體重控制、多喝水、不抽菸、避免服用不當藥物及定期檢查腎功能等。
 
來醫院看診並現場諮詢腎病的75歲張阿姨說：「老人身體毛病多，預防勝於治療，一定要在發病前把腎照顧好」她表示，經常心律不整來看心臟病，每天積極量血壓、健康飲食，就是擔心自己併發腎病要洗腎很麻煩，希望透過免費健康諮詢，健全生活習慣，有機會阻止腎功能惡化。

▲花蓮門諾醫院日前舉辦「你的腎臟健康嗎？」宣導活動。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
李坤峰強調，腎臟疾病主要危險因子口訣是「高、高、老、家、止、痛」有高血糖、高血壓、65歲以上長者、有腎病家族史、長年吃止痛藥、罹患痛風都是腎病高危族群，務必積極控制危險因子，避免腎臟遭受破壞發病。
 
民眾可透過「驗尿」及「抽血」檢查的方式，了解腎功能好壞。國民健康署免費提供 40-64 歲民眾每 3 年 1 次、65 歲以上民眾每年 1 次之成人預防保健服務，此外，也可透過一般健檢、勞工健檢及軍公教健檢了解腎臟狀況。惟有定期篩檢，早期發現並早期對腎臟病及早介入管理，改善會引發腎臟病的相關風險因子，並更進一步逆轉「腎」！

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