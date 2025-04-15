北市警開門撞倒外送員！調解不成上法院　松山分局回應了

▲施姓外送員遭陳姓員警開車門撞倒，事後雙方調解無法談妥，進入司法程序。（圖／翻攝畫面）



圖文／CTWANT

松山分局陳姓警員2024年11月11日晚間6時許巡勤時，於松山區民生東路4段108號前臨停車輛查看路況，因開啟警車車門不慎，與施姓機車騎士發生碰撞，造成施男受傷，陳員立即親自協助施民送醫包紮，為求公正後續並通知由第三方信義交通分隊受理A2事故成案，不過雙方對賠償金額未能達成共識和解，而該案也將進入司法程序，對此松山分局則表示尊重法律判決。

2024年11月11日，施姓外送員騎車行經民生東路4段108號時，被巡邏的陳姓員警不慎開車門撞倒，事後施男受傷後由陳員親自協助送醫治療，且該案為求公正，更是交由第三方信義交通分隊受理，而經調查後，確認肇責為陳員占比100%。

事後，施男與陳員也有意進行和解，陳員提出調解金為2萬5千元新台幣，但施男稱自己精神上以及工作上的損失等也應一併進入計算，將調解金額提高至5萬元，而陳員則認為2次金額差異過大無法接受，故雙方最後未能達成和解。施男隨後向法院提出訴訟，案件也將進入司法程序。 對此，松山分局表示，將尊重雙方訴訟權益及法院偵審結果。

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