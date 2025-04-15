　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北市警開門撞倒外送員！調解不成上法院　松山分局回應了

北市員警開門撞倒外送員！調解不成上法院　分局：尊重司法程序

▲施姓外送員遭陳姓員警開車門撞倒，事後雙方調解無法談妥，進入司法程序。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

松山分局陳姓警員2024年11月11日晚間6時許巡勤時，於松山區民生東路4段108號前臨停車輛查看路況，因開啟警車車門不慎，與施姓機車騎士發生碰撞，造成施男受傷，陳員立即親自協助施民送醫包紮，為求公正後續並通知由第三方信義交通分隊受理A2事故成案，不過雙方對賠償金額未能達成共識和解，而該案也將進入司法程序，對此松山分局則表示尊重法律判決。

2024年11月11日，施姓外送員騎車行經民生東路4段108號時，被巡邏的陳姓員警不慎開車門撞倒，事後施男受傷後由陳員親自協助送醫治療，且該案為求公正，更是交由第三方信義交通分隊受理，而經調查後，確認肇責為陳員占比100%。

事後，施男與陳員也有意進行和解，陳員提出調解金為2萬5千元新台幣，但施男稱自己精神上以及工作上的損失等也應一併進入計算，將調解金額提高至5萬元，而陳員則認為2次金額差異過大無法接受，故雙方最後未能達成和解。施男隨後向法院提出訴訟，案件也將進入司法程序。 對此，松山分局表示，將尊重雙方訴訟權益及法院偵審結果。

延伸閱讀
出口近6000噸廢棄物！桃檢起訴11人　不法所得近4億
逃38小時到案！台南清潔員開BMW撞毀2車　釀1死2傷憾事
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陽明山狂燒5小時！空勤總隊直升機「扛4大困難」神救援
輝達宣布與台積電合作　在美國建設價值16兆AI基礎設施
想減肥先看「血型」　營養師提點了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市警開門撞倒外送員！調解不成上法院　松山分局回應了

北檢前聲援「罷吳四騎士」　羅智強怒極了：要清算衝著我來

快訊／北市公車撞斷電線桿1女受傷　電線掉落橫跨整條馬路

陽明山狂燒5小時！空勤總隊直升機「扛4大困難」掛5噸水袋神救援

快訊／新北市林口地下停車場「火燒車」白煙狂竄

快訊／台灣「最兇殘黑幫」大哥落網！涉多起槍擊恐嚇　300萬交保

台中貴族高中像黑社會！高三生狂揍人手脫臼送醫　學弟被打竟晾一邊

快訊／斗六食品廠2死！檢認定1工務課長涉過失致死　30萬交保

快訊／「罷吳四騎士」+2領銜人涉偽造連署！1被告1證人移送北檢

台南驚見機車疊疊樂！踏板上站隻山羊　網讚「好乖」警開罰

嘉義女騎士壓困車底！　自行爬出起身...隔天突身亡

#舉重 槓鈴撞牆破大洞　她看直接傻眼拿筆簽名紀念

【烈焰狂燒】 #陽明山 小油坑恐怖火舌狂竄

【徵未來兒媳婦】爸搞笑列各種優點XD

【載具富翁】印載具紋身貼去便利商店實測大成功！

【婚前VS.婚後】重溫老婆婚前穿搭 老公見反差超大笑翻

#國道 白車疑未減速追尾名車　車頭全撞毀...目擊駕駛驚叫

正妹媽深情唱蔡健雅《Beautiful Love》 結尾撩頭髮太美惹！

【泰格與雪兒】牡羊座藏不住

【所以Cindy是誰】女友考2個陷阱題...差點逼瘋男友XD

北市警開門撞倒外送員！調解不成上法院　松山分局回應了

北檢前聲援「罷吳四騎士」　羅智強怒極了：要清算衝著我來

快訊／北市公車撞斷電線桿1女受傷　電線掉落橫跨整條馬路

陽明山狂燒5小時！空勤總隊直升機「扛4大困難」掛5噸水袋神救援

快訊／新北市林口地下停車場「火燒車」白煙狂竄

快訊／台灣「最兇殘黑幫」大哥落網！涉多起槍擊恐嚇　300萬交保

台中貴族高中像黑社會！高三生狂揍人手脫臼送醫　學弟被打竟晾一邊

快訊／斗六食品廠2死！檢認定1工務課長涉過失致死　30萬交保

快訊／「罷吳四騎士」+2領銜人涉偽造連署！1被告1證人移送北檢

台南驚見機車疊疊樂！踏板上站隻山羊　網讚「好乖」警開罰

太陽連3年換帥！啟動杜蘭特交易談判　與畢爾討論未來

快訊／輝達宣布在美國打造5000億美元AI基建　川普曝關鍵原因

90天協商倒數中！立院組「跨黨訪美團」直球對決　17人名單曝

西班牙漁民捕獲6.7公尺海地巨獸！　專家驚曝是「瀕危」姥鯊

桃園市公幼教師暨契約進用人員聯合甄選　4／28起受理網路報名

桃園市客家文化基金會　新任董監事橫跨產官學堅實陣容

NBA史上最貴陣容竟無緣附加賽　太陽開除去年才簽16億合約教頭

張兆志曝「許允樂黑粉群造謠手法」　收道歉訊息喊話前妻：幫妳做到了

今年3部台劇必看！謝盈萱《忘了我記得》5月開播、《回魂計》卡司超強

蘇姿丰來了！15日台大演講「500名額秒殺」　晚間宴請供應鏈大咖

#小油坑 #感測儀 #自燃 狂燒 #黑鷹直升機 灑水救火！ #陽明山

社會熱門新聞

林明佐自爆腫瘤已轉移　強切恐終身癱瘓

貴族高三生狂揍人手脫臼送醫　學弟被打竟晾一邊

雲林男西濱逆向飆撞轎車畫面曝　倒地當場慘死

中壢三仙巷淫窟又被抄！白皙女低胸短裙裝攬客

獨／台灣最神祕兇殘黑幫頭子落網

爆乳女荷官攬客　韓亞諾狂輸3萬

陽明山狂燒5小時！空勤總隊直升機「扛4大困難」神救援

吸金2.2億！國防部資通電少校夫婦確定要入監

聲援「罷吳四騎士」　羅智強怒：衝我來

狠父涉虐雙胞胎女嬰釀1死1傷　二審改輕判5年

少女媒介學妹當陪酒　抽1/3拿去養男人

即／北市公車撞斷電線桿　1女乘客受傷

即／百億總裁拒絕3.5億交保！法官裁押

北市警開門撞倒外送員！松山分局回應

更多熱門

相關新聞

4生肖犯太歲「把握7天」翻身

4生肖犯太歲「把握7天」翻身

本月20日將迎來二十四節氣中的「穀雨」，雨水明顯增多，氣溫也開始回升，對穀類作物的生長發育幫助很大。對此，民俗專家點名4個生肖犯太歲，要把握今（14日）開始到穀雨，要好好打理自身儀容門面，可以轉運招貴人。

「4生肖」4月下旬迎轉機！工作運大旺

「4生肖」4月下旬迎轉機！工作運大旺

逛巨城遭怪男尾隨！妹子驚：他平板「前鏡頭朝上」

逛巨城遭怪男尾隨！妹子驚：他平板「前鏡頭朝上」

帶媽遊日自由行差點崩潰！全場勸：建議一律跟團

帶媽遊日自由行差點崩潰！全場勸：建議一律跟團

10歲女童遭「抓手摸下體」　母氣炸：變態這麼多

10歲女童遭「抓手摸下體」　母氣炸：變態這麼多

關鍵字：

周刊王開車門松山分局

讀者迴響

熱門新聞

赴韓旅遊注意！日本「止痛神藥」不能帶

林明佐自爆腫瘤已轉移　強切恐終身癱瘓

歌手JJJ病逝　經紀公司悲痛證實

美飛機墜毀6死！罹難者全是高學歷菁英

輝達宣布：在美建設16兆AI基礎設施

貴族高三生狂揍人手脫臼送醫　學弟被打竟晾一邊

雲林男西濱逆向飆撞轎車畫面曝　倒地當場慘死

家裡超窮！大學打工「每天30元吃飯」　她逆轉進台積電

涉連署造假遭約談+1　罷免吳思瑤召集人賴苡任被調查局帶回

中壢三仙巷淫窟又被抄！白皙女低胸短裙裝攬客

富爸爸去年送子女共480萬　誤解贈與稅規定慘噴47.2萬

陸配亞亞：兒子上課糾正老師「去大陸不是出國」

修杰楷偷飛澳門　賈靜雯打視訊才知：你不用回來了

獨／台灣最神祕兇殘黑幫頭子落網

爆乳女荷官攬客　韓亞諾狂輸3萬

更多

最夯影音

更多

嘉義女騎士壓困車底！　自行爬出起身...隔天突身亡

#舉重 槓鈴撞牆破大洞　她看直接傻眼拿筆簽名紀念

【烈焰狂燒】 #陽明山 小油坑恐怖火舌狂竄

【徵未來兒媳婦】爸搞笑列各種優點XD

【載具富翁】印載具紋身貼去便利商店實測大成功！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面