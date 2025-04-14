穀雨轉運招貴人　4生肖犯太歲「把握7天」翻身

▲本月20日將是二十四節氣中的「穀雨」，此時雨水變多。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

本月20日將迎來二十四節氣中的「穀雨」，雨水明顯增多，氣溫也開始回升，對穀類作物的生長發育幫助很大。對此，民俗專家點名4個生肖犯太歲，要把握今（14日）開始到穀雨，要好好打理自身儀容門面，可以轉運招貴人。

據了解，穀雨是春季的最後一個節氣，也是唯一將物候、時令與稼穡農事緊密對應的一個節氣，意味著寒潮天氣已經結束，極利於農作物中穀類作物的生長，此時的雨水也較多，每年的第一場大雨一般就出現在此時，對水稻栽插和玉米、棉花的苗期生長有利。

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廖大乙說明，乙巳蛇年五行屬木，又逢2個立春與2個農曆六月，為罕見的「雙春閏月青蛇年」，因此犯太歲的蛇、虎、猴、豬，特別容易因氣場偏弱而覺得時運不佳，假如覺得運勢低迷，要把握轉運時機。

廖大乙指出，從今天起至穀雨這7天時間，可先從服裝儀容做起，平時愛留長髮的人，可在穀雨之前剪短頭髮或換髮型，避免爆炸頭或披頭散髮，第一眼就給人好印象，有利於開運發財、招貴人。

俗語說「穀雨補老母」，廖大乙提醒，當天最好準備豬腳麵線給母親補身體，慰勞平日操持家務的辛苦，其中豬腳代表強健、麵線則有延年益壽之意，只要長輩健康、家運好，個人運勢自然能夠一飛沖天。另外，若能秉持正念、做好事、廣結善緣，同樣有利自身運勢，帶來順風順水的轉運效果。

◎民俗說法，僅供參考。

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