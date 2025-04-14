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逛巨城遭怪男尾隨！妹子驚：他手提袋平板「前鏡頭朝上」

一名女子逛新竹巨城疑遭尾隨。（示意圖／Pexels）

▲女子逛新竹巨城疑遭男子尾隨。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

新竹一名女子近日跟友人逛巨城，途中她落單，竟然被一名怪男尾隨，而他的手提袋還有一個平板前鏡頭朝上，她急Call朋友救援，男子還是不放棄，過了數小時，他又用同樣手法「跟蹤」他人。

原PO在Threads發文呼籲，穿短褲短裙的女生逛巨城真的要注意安全！表示她下午跟朋友逛街，因為人太多走散，落單沒多久，發現有一個男生一直跟她，還跟了整路，她馬上打電話給朋友求救，本以為能對方會離開，沒想到他又靠近，「我們一群人走到哪跟到哪，就算我們停下來，他還是會在附近徘徊，最後是朋友拖住他，給我空檔幫助我逃離現場，結果！可怕的是！那個男生竟然繼續跟著他們！」

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沒想到她聽朋友說，晚上也有兩個女生也遇到他。原PO指出，「後來看影片才發現他袋子裡有平板」，也提想大家真的要多注意。

貼文曝光後，網友紛紛留言「用110視訊報案App喔！有定位有錄影，女生快下載」、「若妳穿短裙的話，他高機率是在偷拍。而且他走路的樣子完全不像在逛街看商品」、「你們有沒有報警，拜託一定要報警」、「很明顯跟超緊」。

而一名疑似當事者也回應，「如果被你懷疑我在偷拍我很抱歉，但我當天並沒有要一直跟著你們的意思。另外，我平板放手提袋裡面只是方便我拿取，有人說我是不是在用前置攝像頭拍，但我可以證明就算把前置相機打開來也完全拍不到東西。」不過有網友問，「那你幹嘛跟。」

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