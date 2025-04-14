「4生肖」4月下旬迎轉機！貴人助攻「工作運大旺」

▲4生肖在4月下旬將迎來轉機。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

時序即將進入4月下旬，有些人將迎來轉機！《搜狐網》命理專欄點名4個生肖，4月下旬將好運連連、工作順利、財源滾滾，其中屬猴者有機會憑藉獨特的創意，在工作中脫穎而出，不僅能吸引重要客戶的關注，同時為公司帶來巨大利益，自己也能收獲豐厚報酬。

生肖鼠

[廣告]請繼續往下閱讀...

4月下旬，屬相鼠驛馬星動，需要注意奔波或者是出差的機會，其次工作上也會迎來一些跨界合作的機會，或者面臨一些重要決定，這時需要謹慎對待，建議最近把重心放在工作上，對未來發展有幫助。

生肖虎

屬虎人4月開始好運不斷，他們直覺敏銳，可以成功避免風險，人際運好，有貴人輔佐，成就夢想指日可待。4月下旬開始，屬虎人將迎來逆襲，工作上多增強溝通，等到機會定能夠取得良好成果。對於屬虎朋友來說，在4月多保持積極、勇往直前，開闢事業榮耀，財源滾滾進帳，日子富得流油。

生肖猴

屬相猴的人善於創新和應變，4月下旬有望憑藉獨特的創意，在工作中脫穎而出，吸引重要客戶關注，為公司帶來巨大利益，自己也能收獲豐厚報酬。此外，生肖猴能夠與同事建立良好的合作關係，共同攻克難題。在生活中，他們也擅於發現美好的事物，與家人一起度過歡樂時光，享受幸福生活。

生肖牛

屬牛的朋友們只要積極、主動做事，一邊調整自己的狀態，4月下旬就會有新的轉機，也會因自身付出變得更加美好，迎來不錯的轉運時機和轉變機會。

延伸閱讀

▸ 周杰倫不藏了！公開7歲兒清晰正臉 父子同框網讚：基因不騙人

▸ 老公想買房但下秒蹦「這句話」 妻崩潰：真的很想離婚

▸ 原始連結