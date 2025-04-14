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帶媽遊日自由行！他崩潰喊「心好累」　全場勸：這種建議一律跟團

（示意圖／翻攝自pexels）

▲原PO帶媽媽到日本自由行，沒想到變成親子摩擦旅遊。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

一名男網友近日發文分享他帶母親前往北海道自由行的經歷，原本期待的美好旅程卻變成了一連串的文化衝突與親子摩擦，讓他感嘆說「奉勸一句，沒有好的旅伴寧願獨旅，不然就找幾個朋友一起揪團。」

原PO在Dcard以「帶家人遊日心好累」為題發文，表示去年他與同學出國旅遊時，母親曾表示也想一同出遊，因此他特地規劃了今年帶母親前往北海道展開2週的自由行。為了節省開支，他去程精心安排了新加坡低成本航空公司酷航，與長榮回程的機票組合，然而抵達日本後，挑戰才正式開始。

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在住宿方面，他事先與母親討論並確認過飯店選擇，甚至挑選了星野等度假型飯店，避免商旅的狹小空間可能讓媽媽不滿。然而入住首日，母親仍抱怨房間太小，並堅持使用Google翻譯與櫃檯爭執，甚至要求他出面用日文溝通。他無奈之下只能安撫，卻在大廳目睹母親一邊用中文責備他，一邊試圖透過翻譯繼續理論，場面令他非常尷尬。

行程中的摩擦接連不斷。某次轉換飯店時，母親突然提出想吃肯德基，他提醒日本店家通常不歡迎顧客攜帶大型行李入內，建議外帶，但母親執意拖著行李進店，還用翻譯詢問店員能否暫放櫃檯。當他試圖勸阻時，反被母斥責「日本沒有比較高貴」，讓他既錯愕又無奈。

搭乘JR列車時，原PO輕聲提醒母親日本人對車廂內交談較為敏感，建議稍後再討論行程，卻換來母親不斷拉扯與拍打，要求他立即回應。他只好低聲示意「噓，等下再聊」，結果下車後立刻被指責態度差、只顧滑手機。至此，他的耐心已瀕臨極限，但仍選擇忍耐，希望維持旅行氣氛。

入住新飯店後，他委婉向母親解釋哪些行為可能被視為「迷惑行為」（困擾他人的舉動），並坦言若情況未改善，未來可能不再考慮自由行，改以跟團方式出遊。不料這番話引發母親不滿，開始冷嘲熱諷他「只買廉航」、「嫌她沒見過世面」，甚至連他推薦的餐廳或提醒的地雷店家，都被扭曲成「只想跟同學分享」。種種情緒化的反應讓他深感無奈，不禁自嘲「真是錢太多才帶家人出來玩。」文末，他也建議，「奉勸一句，沒有好的旅伴寧願獨旅，不然就找幾個朋友一起揪團。」

貼文曝光立刻引發網友熱議，「失控的家人不建議一起出遊還全包⋯⋯」、「這種就國旅就好，不爽可以馬上帶她回家」、「這種建議一律跟團，不過這行為可能被團員討厭」、「平常一定就是不明事理的人了」、「有心很好但下次別帶了」、「我真心建議帶長輩一律跟團」、「突然覺得我那帶出國會各自往不同方向消失，需要我去打撈回來的父母親挺好帶的。」

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