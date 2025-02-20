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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

文總執委名單「綠友友」？石明謹：酬庸個屁，開會連停車費都不能抵

▲石明謹站台「一起陪長榮空服罷工」晚會。（圖／記者林敬旻攝）

▲球評石明謹。（圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

中華文化總會18日改選執行委員，選出35人、候選6人，前立法院長王金平未連任，12位新任委員，包括推動罷免藍委的聯電創辦人曹興誠，也讓外界質疑文總淪為民進黨文宣部。對此，同樣是文總新執委的前交通警察、資深球評石明謹也舉出6點反駁，直言「酬庸個屁，去開會連停車費都不能折抵哭哭」。

石明謹今（20日）下午在臉書發文表示，文化總會的慣例是總統兼任會長，只有劉兆玄曾經以行政院長的身份兼任，所以選舉時會長所屬的黨派會比較多人當選，可說是必然的結果，「說明目張膽不是廢話嗎？」

其次，雖然會長由總統兼任，但執行委員仍需透過選舉產生，因此並非全部成員都是總統派系，此次除了曹興誠當選，非民進黨的徐旭東、黃崇仁、許勝雄也當選。石明謹強調，其實很多在文總的文化圈前輩，雖然不免有些「色彩」，但像是唐美雲、李永豐、朱宗慶等幾位長期受到跨黨派民眾的支持，對文化的貢獻無庸置疑。

至於有人質疑執行委員是酬庸，石明謹直言，這些職位是無給職，甚至還要繳會費、幫忙募款，酬庸個屁，「去開會連停車費都不能折抵哭哭。」而他雖然是挺罷免，但他是挺所有的罷免，支持提出罷免的團體行使合法的公民權，至於罷免會不會通過，那是各選區選民的判斷問題。

石明謹最後也提到，參與文總選舉的理由只有一個，音樂界、文學界、藝術界、演藝界都可以有文化代表，「運動界為什麼沒有？運動也應該是一種重要的全民文化。」

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文化總會執行委員曹興誠石明謹王金平

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