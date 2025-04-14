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「精壯8+9」嗆聲後心肌梗塞險喪命　醫一看驚喊：壞膽固醇超標2倍

▲▼ 。（圖／截取自threads，網友alllask927提供）

▲一名男子年僅41歲、身材精瘦，但體內壞膽固醇嚴重超標，日前酒後胸悶、冒冷汗，緊急送醫確診心肌梗塞。（示意圖，非當事人／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

一名身高170公分、體重60多公斤的41歲「8+9」，日前跟朋友喝酒、大聲嗆聲後，感到胸悶，無法呼吸，緊急到台中大甲李綜合醫院就醫，經過檢查後，研判男子是急性心肌梗塞，經手術置放支架才逐漸恢復正常。醫師發現，男子外表看起來不胖，但是，俗稱壞膽固醇的低密度膽固醇高達283mg/dl，超過正常值的2倍卻不知道，以為自己年輕力壯從不健檢，差點害自己送命。

▲黃祺耀。（圖／記者游瓊華攝）

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▲黃祺耀表示，臨床上也有不少其他瘦子膽固醇過高，長期下來增加罹患心血管疾病風險，容易動脈粥狀硬化，提高中風風險。（圖／記者游瓊華翻攝）

駐診在大甲李綜合醫院的台中榮總心臟內科主治醫師黃祺耀表示，該名男子喝酒後情緒激動大聲說話，沒想到胸口突疼痛，還不停冒冷汗，差點昏厥，被緊急送到醫院，經抽血檢驗、換算酒測值達1.04毫克，進一步檢查發現血管阻塞，研判是急性心肌梗塞，馬上手術置放支架，才救回一命。

黃祺耀說，該名男子身高約170公分，體重約60多公斤，外表看起來沒有特別胖，一般人都認為，身材肥胖的人膽固醇比較容易過高，不過這名患者抽血詳細檢查，總膽固醇卻高達335mg/dl，三酸甘油脂也超過正常值，追問得知過去都沒有體檢過。

黃祺耀表示，臨床上，也有不少其他瘦子膽固醇過高，雖然膽固醇高對身體沒有立即的不適感，長期下來，卻增加罹患心血管疾病風險，容易動脈粥狀硬化，提高中風風險。

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