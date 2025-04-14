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陸駕訓班爆女學員練車「把車開上樹」！官方調查結果大逆轉

▲▼大陸駕訓班傳出意外，官方調查結果大逆轉。（圖／翻攝抖音）

▲大陸駕訓班傳出意外，官方調查結果大逆轉。（圖／翻攝抖音）

記者柯振中／綜合報導

四川省宜賓市日前傳出一起意外，一名女學員報名某駕訓班練車，卻意外把車「開到樹上」，引起不少討論。沒想到事後經過調查，結果大逆轉，竟是該駕訓班為了搏眼球而刻意設置的場景，目前該駕訓班已被官方約談。

綜合陸媒報導，這段影片近日在網路上瘋傳，影片內容指稱，一名女學員在宜賓市長寧縣的某駕訓班報名練車課程，過程中卻不曉得是如何操作的，竟將車輛開到了樹上，讓人看傻眼。

由於這種情況十分離奇，事件發生以後，引發大量民眾圍觀，最終這輛車則是被吊車吊到了平地。事件在大陸網路上發酵，引起了許多討論，不少大陸網友傻眼認為，這種學員應該終身不得考照，避免上路變成三寶，但也有人認為，可能是為了製造流量而刻意設置的場景。

▼大陸駕訓班傳出意外，官方調查結果大逆轉。（圖／翻攝抖音）

▲▼大陸駕訓班傳出意外，官方調查結果大逆轉。（圖／翻攝抖音）

當地官方單位得知消息後，立即介入調查，最終調查結果出爐，根本沒有所謂的女學員練車發生事故，而是該駕訓班刻意將車輛移置樹上來拍攝。

吊車司機也對此證實，當時接到工作以後，便按照駕訓班的要求，將車輛吊上樹。目前當地官方已約談駕訓班，了解詳情後將予以懲處，影片則是勒令刪除，至於詳細原因則待釐清。

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