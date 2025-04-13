大甲媽估吸80萬人！4鋼管妹吸快門　阿北為「爆乳妞妞」放拉炮

▲大甲媽今晚回鑾，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤預估吸80萬人。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

大甲媽今回鑾，下午進入市區晚間23時左右安座，吸引80萬人潮。不少友宮、私人廟壇也在市區遶境遊行，各式陣頭吸引民眾觀看，有鋼管舞女郎一出現，立刻有許多手機舉起搶拍，某媽祖會邀請的舞團在城隍廟旁演出，有阿北看見「妞妞」登台，還替她放拉炮。

鎮瀾宮周邊除了各攤販林立，還有許多私人廟壇、友宮設立的臨時壇，也有民宅、店家設簡易供桌，擺鮮花素果向神明請安。當然，許多民眾自發性發放點心，讓許多民眾領取，相當熱鬧，鎮瀾宮周邊有密集人潮觀賞陣頭。

▲▼民間媽祖會邀請鋼管女郎表演，吸引民眾手機搶拍。（圖／記者許權毅攝）



陣頭隊伍中，有多只鋼管舞女郎，包含一支「熊麻吉音壓團」，4名鋼管妹穿短裙隨音樂搖擺，立刻有大批民眾拿起手機猛按快門；有地方媽祖會邀請雲林台西一間舞團來表演，女郎腳踩至少10公分高跟鞋，每位都是爆乳身材唱歌搖擺，吸引台下不少男性目光，不斷拿手機狂拍。

▲▼舞團腳踩恨天高、爆乳登場，有阿北拉彩炮。（圖／記者許權毅攝）



大甲媽遶境回鑾安座，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤指出，今日有準備超過80萬人的點心，預計大甲會湧進80萬人來接駕，宮廟有60幾間來接大甲媽，頭旗稍早已經進廟，大家都很開心，媽祖一定會保佑大家，一切都很平安。

鄭銘坤指出，回鑾安座時間會盡量控制，看可以在午夜0點以前完成，看大家都很熱情，可能會超過，大家來參加要注意安全，人潮很多。