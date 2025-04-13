快訊／大甲媽回家了！已通過大甲溪　車站前「密集人潮」現況曝

記者許權毅／台中報導

大甲媽今（13）日回鑾安座，預計晚間22時至23時左右抵達鎮瀾宮。今日下午14時30分左右，媽祖鑾轎已經通過大甲溪，進入大甲區境內，將在大甲境內遶境。大甲火車站前的蔣公路，全都是密密麻麻人潮，不少民眾一下車，紛紛拿起手機拍攝記錄人海現況。警方說，廟方初估人潮80萬人，出動600人以上警力。

▲大甲媽今回鑾，下午鎮瀾宮前已擠滿人潮。（圖／記者許權毅攝）



大甲媽進香遶境，往年都在14時左右返回大甲區，今年與往年差不多，甚至有提早趨勢。但實際抵達鎮瀾宮會是幾點？廟方僅預估，大約22時許到23時左右，仍要視人潮跟實際速度。



▲▼大甲車站前的蔣公路，人潮密密麻麻。（圖／記者許權毅攝）



大甲警分局表示，為防範不法分子趁機滋事，破壞莊嚴神聖遶境秩序，特別部署超過600名警民力維護當日治安交通，如發現有人藉機鬧事，定會當場依法逮捕，絕不寬貸。

為維護行人安全、確保車流順暢，在交通管制部分，自4月13日上午10時起至晚間24時止，以鎮瀾宮為中心，由內而外劃設3層疏導管制區，最內層為「行人徒步區」，第2層為「禁止汽車進入區」，最外圍是第3層「調撥車道管制路段」，藉以同時確保參拜信徒行車安全及遶境回鑾活動順利進行。

▲因應大甲媽回鑾，鎮瀾宮周邊管制。（圖／警方提供）



為避免大量人車湧入大甲地區造成塞車，警方呼籲民眾多搭乘大眾交通運輸工具，或將車輛停放於鄰近的苑裡、台中港、清水、沙鹿等火車站，再轉搭火車到大甲站。13日上午10時起設有接駁專車，大甲體育場及美人山營區臨時停車場均設有接駁點，建議民眾可多加利用、搭乘，接駁點步行5至10分鐘即可抵達鎮瀾宮，雖然對參拜民眾會有些許不方便，卻可避免塞車之苦。