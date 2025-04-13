嘉義女騎士壓困車底！自行爬出起身如毫髮無傷　隔天突身亡原因曝

▲嘉義女騎士遭休旅車壓困車底，隔天突然身亡。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）



記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

嘉義市興業東路10日發生一起車禍，一名70歲林姓女子騎車行經事故地點時，與休旅車發生碰撞，整個人被壓困車底，當時恰巧有輛堆高機路過，立刻協助將車子抬起，起初林女仍意識清楚，依舊能行走，卻在隔天中午突然身亡，詳細肇事原因仍有待調查釐清。

本案發生在10日上午10時39分，43歲許姓女子駕駛自小客車，由吳鳳南路左轉興業東路時，與騎機車沿興業東路往東方向的70歲林姓婦人發生碰撞，林女整個人被壓在車底動彈不得，消防人員執行救護勤務返隊途中，正好遇到本件車禍，立刻下車處置，並通報器材車支援。

緊要關頭下，一輛載著堆高機的拖板車恰巧路過，司機隨即主動加入救援行列，協助將車抬起。畫面中可以看到，林女從被壓在車底到被救出，都還能自己移動、自行站起，且在旁人攙扶下坐到擔架上，意識都相當清醒，也無嚴重外傷，僅多處擦挫傷，不料，卻在送醫救治的隔天中午12時11分突然宣告不治。

檢方相驗後，初步研判林女因腹腔嚴重出血致命，除了許女被依過失致死罪送辦外，檢警調查發現一旁有輛違規停車的自小客車，懷疑可能林女為了閃避違停車而發生悲劇，故將車主林姓男子列為關係人，並通知到案說明，進一步釐清肇事原因與肇責。