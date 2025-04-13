境外沙塵來襲！全台空品拉警報　雙北、金馬地區「紅色警示」　

▲新北萬里上午空氣品質為紅色警示。（圖／翻攝環境部空品監測網）

生活中心／綜合報導

環境部表示，受到東北季風挾帶境外沙塵影響，今日全台空氣品質多數為橘色提醒等級，部分西半部地區短時間內達到紅色警示。截至上午9時，雙北以及金門、馬祖地區的空氣品質已亮紅燈。

環境部長彭啓明今日在臉書提醒，下雨過後應該是好空氣，但有境外沙塵移入，這和前幾天在上風區，中國華北的沙塵暴、強風現象是同一個事件。他說，「這波鋒面過後將有沙塵配合鋒面南下，影響台灣，目前沿海有幾個站都已經跳起來，但目前全台灣還不是都受到影響，只有北部。」

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環境部空氣品質監測網顯示，截至上午9時，新北市富貴角、萬里，台北的松山，以及金馬地區的空氣品質已達紅色警示等級，北部和竹苗地區則多呈橘色提醒等級。主要污染物為懸浮微粒，每小時濃度大約在150至160微克/立方公尺。

▲空氣品質監測顯示部分地區亮紅燈。（圖／翻攝環境部空品監測網）

環境部說明，內蒙古地區於11日出現沙塵現象，觀測PM10小時濃度達2000~3000微克/立方公尺，今日清晨鋒面通過後，東北季風伴隨中國沙塵影響台灣空氣品質，中國東部沿海污染物亦會伴隨傳輸至台灣，預估北部地區PM10小時濃度達200~300微克/立方公尺，PM2.5小時濃度將達30~40微克/立方公尺，全台空氣品質多為橘色提醒等級，西半部局部地區短時間達紅色警示等級，預計今晚沙塵影響逐漸趨緩，空氣品質好轉至普通等級。

明日東北季風減弱，環境風場為偏西風至西南風，偏西風可能挾帶境外臭氧移入影響台灣及離島，影響程度視降雨情況及上游污染物累積而有所變化，空品多為橘色提醒等級。宜蘭、花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。