　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

境外沙塵來襲！全台空品拉警報　雙北、金馬地區「紅色警示」　

▲▼4/13上午空氣品質監測。（圖／翻攝環境部空品監測網）

▲新北萬里上午空氣品質為紅色警示。（圖／翻攝環境部空品監測網）

生活中心／綜合報導

環境部表示，受到東北季風挾帶境外沙塵影響，今日全台空氣品質多數為橘色提醒等級，部分西半部地區短時間內達到紅色警示。截至上午9時，雙北以及金門、馬祖地區的空氣品質已亮紅燈。

環境部長彭啓明今日在臉書提醒，下雨過後應該是好空氣，但有境外沙塵移入，這和前幾天在上風區，中國華北的沙塵暴、強風現象是同一個事件。他說，「這波鋒面過後將有沙塵配合鋒面南下，影響台灣，目前沿海有幾個站都已經跳起來，但目前全台灣還不是都受到影響，只有北部。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

環境部空氣品質監測網顯示，截至上午9時，新北市富貴角、萬里，台北的松山，以及金馬地區的空氣品質已達紅色警示等級，北部和竹苗地區則多呈橘色提醒等級。主要污染物為懸浮微粒，每小時濃度大約在150至160微克/立方公尺。

▲▼4/13上午空氣品質監測。（圖／翻攝環境部空品監測網）

▲空氣品質監測顯示部分地區亮紅燈。（圖／翻攝環境部空品監測網）

環境部說明，內蒙古地區於11日出現沙塵現象，觀測PM10小時濃度達2000~3000微克/立方公尺，今日清晨鋒面通過後，東北季風伴隨中國沙塵影響台灣空氣品質，中國東部沿海污染物亦會伴隨傳輸至台灣，預估北部地區PM10小時濃度達200~300微克/立方公尺，PM2.5小時濃度將達30~40微克/立方公尺，全台空氣品質多為橘色提醒等級，西半部局部地區短時間達紅色警示等級，預計今晚沙塵影響逐漸趨緩，空氣品質好轉至普通等級。

明日東北季風減弱，環境風場為偏西風至西南風，偏西風可能挾帶境外臭氧移入影響台灣及離島，影響程度視降雨情況及上游污染物累積而有所變化，空品多為橘色提醒等級。宜蘭、花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 5875 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
半導體關稅有新進展？　川普：周一給答案
快訊／東京女逛超市遭砍！　心肺功能停止
iPhone回歸美國製造「最大難題曝光」　分析師：根本行不通
李珠珢「返韓變撐傘小妹」！　倒垃圾影片瘋傳
對中關稅20%→145%！　美主持人怒批川普：念數字像玩賓果
紀念品概念股正夯！　二手市場「最強小東西」曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

李敖談柯P「醫生從政會做壞事」缺少人才、易被騙！10年後全應驗

「周一股市又要大爆發了！」　她見豁免清單預測3檔漲停板

今雨勢趨緩轉涼　明晨下探13度「日夜溫差大」

境外沙塵來襲！全台空品拉警報　雙北、金馬地區「紅色警示」　

韓國「白雪飄落」伴櫻花！　奇特美景曝光

台鐵燒億元裝紀念燈、辦音樂會卻沒錢維修　行車事件2個月140件

首季非法旅宿開罰逾2千萬元　台北吃590萬罰單全台最多

金星結束逆行！12星座最新運勢　雙子受寵愛、雙魚有偏財

最新天氣型態預測　鄭明典：太早了！

最小滿月今晚登場！天文館：亮度降20%「大小差14%」

【特技寶寶】11個月女娃表演一字馬下桌驚人柔軟度

【從校服走到婚紗】初戀8年！見新娘重現學生模樣感動暴哭

【回韓第一場】李珠珢首登LG TWINS舞台應援　雙馬尾造型美翻

女拋垃圾砸清潔隊員挨告　上網討拍反被炎上

載大學生到宿舍被塞小費　司機感動讚「很會做人！」

國道今晨火燒車！ 自撞橋墩「駕駛疑成焦屍」慘死

男派出所洽公突倒地命危　水上警AED電擊成功搶命

圭賢突被國中生「攻擊」：你跟我媽媽同年耶！XD

2小時「3車騎上庇護島」　彰化彰南路口事故頻傳

測試男友兄弟問「人在哪！」　毫不猶豫幫忙圓謊：在我這

李敖談柯P「醫生從政會做壞事」缺少人才、易被騙！10年後全應驗

「周一股市又要大爆發了！」　她見豁免清單預測3檔漲停板

今雨勢趨緩轉涼　明晨下探13度「日夜溫差大」

境外沙塵來襲！全台空品拉警報　雙北、金馬地區「紅色警示」　

韓國「白雪飄落」伴櫻花！　奇特美景曝光

台鐵燒億元裝紀念燈、辦音樂會卻沒錢維修　行車事件2個月140件

首季非法旅宿開罰逾2千萬元　台北吃590萬罰單全台最多

金星結束逆行！12星座最新運勢　雙子受寵愛、雙魚有偏財

最新天氣型態預測　鄭明典：太早了！

最小滿月今晚登場！天文館：亮度降20%「大小差14%」

拳后林郁婷為台新女子路跑鳴槍　萬名跑者見證WOMEN CAN

李敖談柯P「醫生從政會做壞事」缺少人才、易被騙！10年後全應驗

「周一股市又要大爆發了！」　她見豁免清單預測3檔漲停板

今雨勢趨緩轉涼　明晨下探13度「日夜溫差大」

半導體關稅有新進展？　川普預告：周一給答案

女童獨自在籃球場玩沙　噁男伸狼爪猥褻！目擊者錄影報警

快訊／東京1女「逛超市遭砍」心肺功能停止！　兇嫌被制伏

女力當先！2025台新女子路跑香香登場　彭雪芬領軍自信開跑

北京機場出現大量「統一」廣告　陸網熱議：大動作來了！

民進黨共諜連環爆　凌濤：共產黨指揮大惡罷要搞爛台灣民主？

【誰卡歌！】狗狗耐心等垃圾車只為大合唱　音樂突停牠當機

生活熱門新聞

14縣市深夜豪大雨特報！一路下到早上

快訊／8級強風來了　今降10℃「全台變天」6縣市大雨

去麗寶樂園「婆婆硬要搭便車」跑到彰化走不了！媳抓狂

館長直播哽咽：大雄的遺體已送至冰櫃

即／今夜風雨最劇！5縣市發布大雷雨警報

還有鋒面！　下波變天時間曝

最新天氣型態預測　鄭明典：太早了！

即／大雷雨開炸！桃機多架班機重飛、盤旋

即／8縣市大雨特報！明氣溫急探14°C

中華隊奪冠推「1讚折1元」　喜傑獅筆電開告顧客

陸被課145%！他曝台灣2產業「一堆廠商突接急單」

雷雨轟炸北部地區！網友怕：電燈一閃一閃

血糖飆高不只是吃太多！基因醫曝體內秘密

去日本「婆婆機場找不到護照」　兒子不去了！結局更怒

更多熱門

相關新聞

清明連假空品差！中南部恐達紅色警示　下周二才會好轉

清明連假空品差！中南部恐達紅色警示　下周二才會好轉

今（3日）起就是為期4天清明連假。環境部提醒，由於東北風挾帶境外污染物影響，加上民眾掃墓的民俗活動，今、明兩天北部、中部、雲嘉南、高屏及金馬澎湖空品達「橘色提醒」，中南部短時間可能達「紅色警示」，建議民眾外出注意空品。空氣不佳狀況預估持續到下周一，下周二（8日）起因降雨增加才會改善。

嘉義縣環消合作　防範工廠火災對空氣品質影響

嘉義縣環消合作　防範工廠火災對空氣品質影響

北部午後空氣品質「紅色警示」

北部午後空氣品質「紅色警示」

花蓮推施工機具零排放　免費檢測貼標章

花蓮推施工機具零排放　免費檢測貼標章

空氣超遭！連3天一片灰恐紅色警戒

空氣超遭！連3天一片灰恐紅色警戒

關鍵字：

空氣品質空品沙塵暴

讀者迴響

熱門新聞

正妹當街被載上車性侵！

川普用這招破解「中國對美稀土管制」

情侶娃娃機店脫到剩襪子！躺紙板交流全被拍

14縣市深夜豪大雨特報！一路下到早上

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

巴菲特危機中加碼押注「這國」！

咖啡講師一周5天性侵女學徒！105萬換免囚

快訊／8級強風來了　今降10℃「全台變天」6縣市大雨

美公布關稅豁免清單！多種電子產品入列

他花400元買下「Google.com」結局神展開

去麗寶樂園「婆婆硬要搭便車」跑到彰化走不了！媳抓狂

桃園狂風暴雨！麥當勞店員鎖門畫面超驚險

台3線死亡車禍！重機騎士摔進排水溝不治

館長直播哽咽：大雄的遺體已送至冰櫃

美中關稅戰誰會贏？　ChatGPT分析結果曝光

更多

最夯影音

更多

【特技寶寶】11個月女娃表演一字馬下桌驚人柔軟度

【從校服走到婚紗】初戀8年！見新娘重現學生模樣感動暴哭

【回韓第一場】李珠珢首登LG TWINS舞台應援　雙馬尾造型美翻

女拋垃圾砸清潔隊員挨告　上網討拍反被炎上

載大學生到宿舍被塞小費　司機感動讚「很會做人！」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面