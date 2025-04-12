分析／綠攻《離島建設條例》炒罷免熱度　藍反擊力道弱恐成破口

▲國民黨團。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

民進黨年初正式啟動「大罷免」行動，從凍結總預算引爆議題熱度，到近日美國關稅風暴來襲，罷免聲浪一度轉淡。不過，近期隨著國民黨立委陳玉珍上會期提出《離島建設條例》修法，綠營再度點燃「恐共反中」神經，似乎讓罷免戰線再次加溫。面對罷免熱度再起，藍營迄今尚未擺脫防守姿態，議題如何攻防，可能將成為藍營面對大罷免的生死關卡，若無法翻轉節奏，恐怕只能一路被牽著走。

罷免啟動後不久，各地罷免團體陸續將連署書送交中選會，第一階段的「35：0」成案數字，不僅讓藍軍顏面掃地，也重挫其士氣。與此同時，綠營策略清晰，早在三月初便著手啟動各地二階連署，採取「地方」、「議題」、「媒體」三路齊發的戰法：在「地方」上，公民團體組織動員擺攤設連署站；在「議題」上，綠營有計畫的針對總預算凍結刪減進行文宣攻擊，訴求中間選民；在「媒體」上，由親綠網紅八炯、閩南狼強化意識形態的衝突，激起深綠獨派的仇恨動員。

國民黨在綠營有計劃性的連環攻擊下，氣勢低迷，不過就在罷免進入二階連署的火熱階段之際，美國總統川普對全世界各國祭出「對等關稅」，震盪全球金融市場。藍營抓緊時機，展現憂心關稅國難，彷彿也撿到槍，疾呼此時應停止大罷免，團結一致共赴國難，藍營執政的縣市長更一連提出多項解決產業困境的辦法，也向中央喊話對受衝擊產業紓困加碼。此舉無異在向經濟選民做訴求，希冀在已陷入藍綠涇渭分明的大罷免潮中殺出一條血路。

然而，沒多久時間，民進黨從黨中央到地方，開始有系統性的攻擊陳玉珍提的《離島建設條例》修法，除了將「外籍醫師」與「陸籍醫師」混為一談，更直指《離島建設條例》恐讓台灣淪為中國洗產地破口，因而面臨美國制裁，因為美國總統川普最在意的就是洗產地。

有藍營人士不諱言，綠營主攻《離島建設條例》修法才沒幾天，他已經觀察到罷免熱度可能再度因此而炒熱，「恐共反中」，將會是直到五月上旬二階連署結束前，罷免活動的主旋律。

藍營人士點出目前國民黨面臨的兩大困境，首先，區域立委面對大罷免只想回到選區經營地方，可能無暇顧及綠營的攻勢；第二，黨中央缺乏面對「大罷免」的主訴求，對於民進黨一波又一波的攻擊，更沒有回應的機制，只能由陳玉珍受訪時澄清解釋，議題的攻防呈現一面倒的劣勢。

川普高關稅的90天緩衝期，跟大罷免時程有連動關係，綠營巧妙將《離島建設條例》洗產地疑慮，與關稅談判結合在一起，強化藍營作為將不利談判的印象，但藍委如今已是人人自危，對於綠營操作也是心有餘而力不足了。

