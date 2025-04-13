川普大廈紀念品疑「遮住產地」　陸女撕標找Made in china被制止

記者蔡紹堅／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）將對中國大陸的關稅提高至145%，期望重振「美國製造」，讓美國再次偉大。不過，有一名大陸女網友前往位於紐約第五大道的川普大廈（Trump Tower），發現裡面川普紀念品店所販售的商品，疑似都將Made in china（中國製造）的標籤遮住了。

女網友進入記念品店後，查看了帽子、杯子、衣服，以及川普公仔的標籤，發現上面都沒有出製造地，並且有用標籤貼紙覆蓋的痕跡，疑似是為了將Made in china給遮住。

女網友說，她本打算將標籤撕下來看看，但被店員給阻止了。

▼女網友懷疑川普紀念品上的製造地被標籤遮住。（圖／翻攝微博）



接著，網友又發現，店裡有一些商品是Made in USA（美國製造）的，就會把製造地的標籤做得特別大、特別明顯。

最後，網友只發現了一個金屬的杯子，底部刻印著Made in China，以及一組刀叉的標籤寫著Made in Guangdong china。

影片引起了許多大陸網友的關注，不少人留言諷刺，「掩耳盜鈴嗎？」「捏著鼻子哄眼睛」「我們可以改寫Made in PRC」「一個帽子要47美元？到底誰在買。」

事實上，美國演員沃爾特馬斯特森（Walter Masterson）幾年前就曾探店川普大廈，當時他就發現，裡面的商品大部分都是中國製造，就連印有MAGA（讓美國再次偉大）的帽子都不例外。