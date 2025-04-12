川普擬大砍NASA預算　馬斯克公開唱反調：讓人不安

▲馬斯克與川普近日關係緊張，引發兩人決裂的猜想頻傳。（圖／路透）



記者楊庭蒝／綜合報導

美國總統川普政府擬大幅刪減美國國家航空暨太空總署（NASA）2026年度的科學研究預算，引發SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）罕見公開批評。馬斯克在社群平台X上發文指出，此舉「令人不安」，並強調自己雖全力支持科學研究，但身為NASA的主要承包商，無法直接參與預算討論。

根據多家美國與日本媒體報導，川普政府考慮將NASA總預算削減約20％，從現有的250億美元縮減至約200億美元左右。其中專門用於望遠鏡開發等科學項目的預算預計將從75億美元大幅腰斬至39億美元。天體物理學與行星科學領域將成為重災區，預算分別恐從15億與27億美元縮減為不到5億與19億美元。

外界憂心，此次削減可能導致正在籌備中的南希·格雷斯·羅曼太空望遠鏡（Nancy Grace Roman Space Telescope）面臨發射計畫中止的風險。儘管哈勃太空望遠鏡的預算暫時未受影響，但以NASA戈達德太空飛行中心為首的研究機構勢必首當其衝。

儘管馬斯克過去在川普任內擔任「政府效率部」首席顧問，並協助推動多項裁減政府開支的計畫，但面對此次涉及太空科研的重大預算刪減，他態度罕見強硬，反對之意溢於言表。

馬斯克近日與川普顧問團隊在關稅政策上已多次爆發激烈爭執，甚至曾直言川普的經濟顧問納瓦羅（Peter Navarro）為「白痴」。而在本週的一場內閣會議中，川普更語帶保留地表示，「我不需要依賴他（馬斯克）來完成任何事，只是剛好欣賞他」，讓外界認為雙方曾經的緊密的兄弟情如今產生了裂痕。

對於相關預算變動爭議，白宮尚未正面回應馬斯克的評論。NASA則回應表示，2026年的預算審議程序已經啟動，但對於具體內容以及馬斯克的發言不予置評。