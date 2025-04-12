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史書華指《離島建設條例》要引陸醫　藍轟：恥度無極限的社會敗類

▲▼史書華。（圖／記者屠惠剛攝）

▲史書華。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨立委陳玉珍日前提案《離島建設條例》修正草案，外界視為有意推動金門自貿區，遭親綠牙醫史書華稱是要開放陸醫到外島執業。對此，國民黨團駁斥，並指這是子虛烏有的指控，又再搞紅、扣紅帽子的老戲法，更轟民進黨為了搞大惡罷，沒有他們做不到的事，民進黨道德無下限、恥度無極限的社會敗類，必須由全民共同抵制。

國民黨團指出，該修法重點在於引進「國際醫師」以改善外島醫療資源長期不足的困境，請史書華「牙醫」好好研讀中華民國憲法、兩岸人民關係條例，國際醫師就是指「外國」，係指非「大陸地區」與「台灣地區」的醫師，既使此案在立法院三讀通過，也絕對無法以此法源，引進陸籍醫師，無庸置疑。

「國民黨團也不會推動修法引進陸籍醫師來台執業，不容史書華此等不入流的醫師一再造謠抺黑」，國民黨團指出，此次史書華為了大惡罷更直接誣指北醫、宜蘭羅東醫院推動器官移植，是為了摘取器官，到大陸買賣。器官移植是相當辛苦的醫療服務，史書華為了政治目的，不擇手段的對醫事人員抺紅、抺黑，此等秀下限、無極限的齷齪的行徑，必須受到全民的唾棄及譴責。

國民黨團提到，史書華日前才因對原住民歧視性言論被法院判刑在案，史書華也是對婚姻不忠的外遇牙醫，更是新北地院認證的始亂終棄的無良丈夫。做為一個牙醫卻每天不務正業，造謠、外遇、誹謗，這樣品德低下之流，言論又有何公信力？

國民黨團直言，「民進黨、史書華、側翼網軍、青鳥這群人真的是瘋了」，為了搞大惡罷的荒誕行徑，沒有他們做不到，只有你我想不到，這群道德無下限、恥度無極限的社會敗類，必須全民共同抵制，才不能讓這群小人得逞，繼續殘害台灣。

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