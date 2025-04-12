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2025金門迎城隍－浯島宗教文化季起跑　揭幕慶典熱鬧非凡

記者林名揚、潘鳳威／金門報導

「2025金門迎城隍－浯島宗教文化季」於今（12）日熱鬧開幕，為期一個月的系列活動正式展開。開幕儀式在金城鎮浯島城隍廟前舉行，由金門縣副縣長李文良、金城鎮長李誠智、浯島城隍廟主委楊耀芸等人共同敲鑼揭幕，象徵城隍文化季盛大啟動。

▲ 「2025金門迎城隍－浯島宗教文化季」於今(12)日正式開跑 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲ 「2025金門迎城隍－浯島宗教文化季」於今(12)日正式開跑 。（圖／記者林名揚翻攝）

今年適逢浯島城隍遷治345週年，金門縣政府與金城鎮公所攜手，將富有閩南廟會底蘊的「迎城隍」慶典擴大舉辦為期一個月的「浯島宗教文化季」，活動內容涵蓋藝陣表演、踩街遊行、音樂會及親子體驗等豐富項目，讓民眾與遊客一同感受後浦小鎮的宗教文化魅力。

▲ 「2025金門迎城隍－浯島宗教文化季」於今(12)日正式開跑 。（圖／記者林名揚翻攝）

其中最受矚目的「親子蜈蚣座」，將於4月26日盛大舉行。活動長達50節、100名孩童古裝上座，由親屬男性肩扛遶行金城街區，展現傳統人力蜈蚣座的魅力與親子間深厚情感。活動將於4月14日上午9時開放報名。鎮長李誠智感謝金防部支援200名兵力，確保活動順利進行。

蜈蚣座遊行路線將自城中體育館出發，沿途經民族路、民生路、莒光路等主要街道，並設有多處休息點與替換人員，確保活動安全順暢。

文化季系列活動由「愛戀金城祈福音樂會」打頭陣，於4月12日晚間7時在金門縣文化局舉行，由金門國樂團帶來悠揚演出。接續將有四境特色藝陣踩街、蜈蚣座體驗及大型踩街遊行等活動接力上演，5月9日農曆四月十二迎城隍「正日」將掀起活動最高潮，萬人空巷共襄盛舉。

此外，文化局也推出《蚊子大搬家》、《風獅爺捉虎記》傳統戲劇演出，鎮公所則規劃迎城隍繪畫比賽、心城則靈祈福活動與後浦小鎮導覽等，活動資訊可關注臉書粉專「金城今晨」。

「親子蜈蚣座」線上報名網址 reurl.cc/RYj6jx。

▲ 「2025金門迎城隍－浯島宗教文化季」於今(12)日正式開跑 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲ 「2025金門迎城隍－浯島宗教文化季」於今(12)日正式開跑 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲ 「2025金門迎城隍－浯島宗教文化季」於今(12)日正式開跑 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲ 「2025金門迎城隍－浯島宗教文化季」於今(12)日正式開跑 。（圖／記者林名揚翻攝）

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